FORMELLO – Lazzari in vantaggio su Pellegrini sulle corsie esterne, Taty guida l’attacco

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Sfatare il tabù casalingo. La Lazio di Maurizio Sarri è sempre uscita battuta dallo Stadio Olimpico contro il Napoli nelle ultime due stagioni. La prima stagione del toscano arrivò la beffa finale di Fabian Ruiz mentre nel passato campionato tante furono le polemiche per un rigore negato ai biancocelesti per un fallo di Mario Rui su Manuel Lazzari. Proprio questo sarà uno dei duelli di domenica alle ore 18. Il terzino biancoceleste è favorito su Luca Pellegrini per partire dal primo minuto e rinnovare il duello con il portoghese, due giocatori dalla struttura fisica similare ma caratteristiche atletiche e tecniche totalmente opposte. Sul fronte opposto il confronto sarà tra Adam Marusic e Giovanni Di Lorenzo. A tenere a bada Giacomo Raspadori toccherà a Mario Gila e Alessio Romagnoli. Osservato speciale la punta di Mazzarri, fin qui ha segnato due volte alla Lazio che hanno portato ad altrettante vittorie. In mezzo al campo Nicolò Rovella sarà il metronomo, dovrà impostare la manovra e coprire la retroguardia dagli inserimenti centrali di Zielinski e dai tagli dei due trequartisti partenopei che dovrebbero essere Politano e Lindstrom. La superiorità numerica sarà però un fattore a vantaggio della Lazio con Guendouzi e Luis Alberto a impensierire Lobotka. Davanti sarà un uno contro uno fra il tridente biancoceleste e il trio difensivo del Napoli. Felipe Anderson continua ad essere provato sulla fascia sinistra con Gustav Isaksen a destra. Al centro è recuperato Taty Castellanos, l’argentino è reduce da una lesione muscolare e vuole riprendere dove aveva lasciato in Serie A all’Olimpico contro il Frosinone. Si è allenato con i compagni Ciro Immobile mentre è rimasto a riposo Mattia Zaccagni, entrambi non ci saranno col Napoli per squalifica. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno della settimana seguente a Bergamo contro l’Atalanta, in diffida ci sono: Cataldi, Pellegrini, Rovella e Vecino.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: