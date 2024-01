Il Messaggero | Mercato: avanti tutta su Cambiaghi con la benedizione di Mau e Lotito

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Empoli è una terra cha da sempre lancia grandi talenti, lo stesso Sarri è esploso con la squadra Toscana. Da anni segnala a Formello possibili rinforzi come Ricci o Fazzini ed ora Cambiaghi. È lui l’esterno d’attacco prescelto per essere plasmato è consacrato definitamente da Mau, come fu per Zaccagni all’epoca. L’Atalanta in realtà, proprietaria del cartellino fino a 2028, ha già rifiutato un’offerta biancoceleste di 8 milioni per lui. Per il 23enne la Lazio si dice fuori dai giochi, ma contrariamente alle dichiarazioni di Lotito che smentisce la trattativa affermando “ Non si comprerà nessuno”, si sta lavorando sottotraccia per trovare un accordo: con 3 milioni in più potrebbe avvenire la fumata bianca. L’esterno proveniente da Monza sta pressando per liberarsi dal club toscano entro fine gennaio e chissà che non possa avvenire la clamorosa svolta. Autore di 3 assist in stagione, Cambiaghi deve ancora trovare il suo primo gol in campionato. Quest’anno non sta brillando a differenza dell’anno scorso quando alla fine i gol furono 6, ma sotto la guida di Sarri potrebbe esplodere.

Per Rafa Silva i problemi non sono tanto gli 8 milioni da destinare al Benfica, bensì l’ingaggio altissimo che pretende. La Lazio ci ha provato, sarebbe stato l’unico strappo alla regola riguardo la questione “ringionavimento” della rosa, ma ha lasciato la presa. El Ghazi è stato bocciato, così come Candreva e Bernardeschi. Il Presidente ritiene che per risollevare la squadra non sia necessario intervenire sul mercato, bensì ritrovare l’entusiasmo e il carattere. Per farlo si è affidato prima a una maga in quel di Riyad mentre nella giornata di ieri Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus, ha fatto visita a Formello dove ha benedetto i giocatori uno ad uno.

