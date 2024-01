SERIE A| Emozione per Gigi Riva, Cagliari-Torino finisce 1-2

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Serata speciale in quel di Cagliari, infatti c’è stata tanta commozione alla Sardegna Arena prima di Cagliari-Torino per omaggiare il ricordo di Gigi Riva, tragicamente scomparso lunedì 22 gennaio in seguito ad un malore; inoltre Torino e i suoi tifosi proprio oggi hanno ricordato il compleanno di Valentino Mazzola, capitano e simbolo del Grande Torino che ha fatto innamorare una generazione.

Il Cagliari questa sera è sceso in campo con una maglia celebrativa senza loghi né sponsor, ma solo con un numero 11 al centro della casacca per ricordare il mitico “Rombo di Tuono”, Gigi Riva. Anche durante il riscaldamento gli uomini di mister Claudio Ranieri sono scesi con una maglia speciale, completamente bianca e con dietro il numero 11, numero di Riva.

Accantonando le emozioni di un calcio che ormai purtroppo per noi è solo un passato e parlando invece di calcio giocato, per quanto riguarda la sfida di questa sera delle 20.45 tra Cagliari e Torino, valevole per la 22° giornata di Serie A, ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Ivan Juric. Infatti il Torino si è subito portato avanti grazie a Duvan Zapata, che ha sbloccato il parziale al 23′, il raddoppio invece è opera di Samuele Ricci nel recupero del primo tempo (45+3′); a nulla è servita la rete dei padroni di casa siglata da Nicolas Viola al 77′. Si registra anche un gol annullato dal VAR al Torino a opera di Pellegri, per un fuorigioco precedentemente non ravvisato di Vojvoda. Sicuramente non la serata migliore per il Cagliari per subire una sconfitta, che non lo aiuta nemmeno nella lotta salvezza, i sardi infatti con la sconfitta di stasera restano a quota 18 punti occupando la quartultima piazza della classifica; Torino invece che aggancia momentaneamente il Napoli in nona posizione con 31 punti e continua la sua rincorsa per un posto in Europa.

Domani giocheranno: Atalanta-Udinese (ore 15.00), Juventus-Empoli (ore 18.00) e Milan-Bologna (ore 20.45)

