Lazio Primavera| Mattiuzzo: “Vittoria che ci permette di ripartire, Gonzalez resta”

90′ + 4 – FINISCE QUI!! LA LAZIO TORNA ALLA VITTORIA IN CAMPIONATO.

90′ – 4 minuti di recupero.

83′ – Occasione per la Lazio: Dutu colpisce il palo di testa su una punizione battuta di testa da Milani.

82′ – Bedini prende il posto di Zazza e Napolitano quello di Sardo.

80′ – Grande occasione per la Lazio: buona azione per Cappelli che fraseggia bene con i compagni fino all’area avversaria, dove calcia di sinistro di poco al lato.

75′ – Cambio per i biancocelesti: dopo pochi minuti D’Agostini si arrende a causa di una brutta caduta. Al suo posto Cappelli.

72′ – Ammonizione per Cuzzarella.

67′ – D’Agostini rileva Sulejmani.

60′ – La punizione, da posizione defilata, battuta da Sardo in porta termina di poco fuori.

59′ – Giallo per gli ospiti: ammonito Romano per un fallo al limite su Milani.

50′ – Grandissima occasione per il Genoa a tu per tu con Renzetti che compie una grande parata.

46′ – GOOOOOL. PRONTI VIA E SUBITO VANTAGGIO PER I BIANCOCELESTI. Ci pensa Cuzzarella a sbloccare la gara dopo un rimpallo.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Termina il primo tempo.

40′ – Occasione per Ruggeri che di testa, sui risvolti di un calcio d’angolo, la appoggia al portiere senza impensierirlo.

31′ – Altra occasione per i biancocelesti: a provarci è Cuzzarella, la quale si porta avanti in area il pallone di testa per poi tentare da posizione defilata di sinistro senza successo.

25′ – Primo ammonito per i biancocelesti: si tratta di Dutu.

24′ – Grande occasione per i biancocelesti: punizione ben battuta da Milani, da posizione defilata, su cui Sulejmani incorna andando vicino alla rete.

18′ – Occasione anche per i biancocelesti: dalla sinistra con una finta si porta bene il pallone in area per poi concludere con il destro di poco alto.

14′ – Prima vera occasione della partita per il Genoa: un tiro dal limite di Tosi rischia di essere velenoso a causa di una deviazione. Il pallone termina, però, a un soffio dalla porta: solo calcio d’angolo.

6′ – Primi minuti di studio per le due squadre, che al momento non tentano affondi.

1′ – Fischio d’inizio.

È tutto pronto per la sfida di Primavera 1 che prenderà il via alle ore 11 presso lo Stadio Mirko Fersini tra Lazio e Genoa. I biancocelesti non sono in un ottimo stato di forma dopo che nelle ultime 3 partite sono arrivate 2 sconfitte e un pareggio. Oggi può essere l’occasione per ripartire per inseguire il sogno scudetto. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

LAZIO (4-4-2): Renzetti; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Coulibaly, Sardo, Bordon, Di Tommaso; Cuzzurella, Sulejmani.

Allenatore: Stefano Sanderra

GENOA (4-2-3-1): Calvani; , Pittino, Abdellaoui, Pittino, Sarpa; Goncalinho, Ekhator ; Omar, Ghirardello, Romano; Rossi

Allenatore: Alessandro Agostini

