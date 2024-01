LAZIO WOMEN | Grassadonia: “Con il Parma scontro diretto importante. Voglio personalità”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio Women sta vivendo una stagione di crescita e sfide, mostrando determinazione e miglioramenti. Competono con grinta in campionato, cercando di scalare la classifica e raggiungere obiettivi importanti. Attualmente occupano la seconda posizione in campionato, a pari punti con la Ternana prima e il Parma terzo.

Louise Eriksen, talentuosa centrocampista della Lazio Women, ha recentemente condiviso le sue aspettative riguardo l’imminente sfida da scontro diretto proprio contro il Parma in un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della Lazio. Parlando con passione e determinazione, Eriksen ha espresso il suo pensiero sulla partita, sottolineando l’importanza di questo incontro.

“Mi aspetto un match molto combattuto,” ha dichiarato Eriksen, evidenziando la parità di punti tra le due squadre in classifica e l’intensità che ci si aspetta da un confronto del genere. “Abbiamo gli stessi punti in classifica quindi ovviamente sarà complicato. Daremo certamente tutto per vincere come accade in ogni sfida.”

Eriksen ha poi proseguito, sottolineando la rilevanza della partita non solo per il risultato immediato, ma anche per le implicazioni a lungo termine sulla stagione. “È ovviamente una gara importante, in caso di vittoria potremo allungare sul Parma, ma tutte le partite sono importanti. Dobbiamo conquistare i tre punti in ogni gara perché altrimenti rischiamo di rimanere indietro.”

Riflettendo sull’ultima partita giocata dalla sua squadra, ha ribadito l’importanza di dare il massimo in ogni incontro. “Nell’ultima sfida abbiamo avuto la conferma che dobbiamo dare tutto in ogni partita per conquistare i tre punti, non ci sono gare facili. Dobbiamo imporre il nostro gioco sul campo.”

Infine, la calciatrice ha condiviso i suoi obiettivi personali e quelli della squadra. “Obiettivi? Voglio conquistare la Serie A con la Lazio, non ci siamo riuscite nella passata stagione quindi dovremo certamente riuscirci ora.” Queste parole riflettono l’ambizione e la determinazione di Eriksen e della Lazio Women nel raggiungere traguardi importanti, dimostrando la loro forza e il loro impegno nel calcio femminile italiano.

