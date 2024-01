PAGELLE PRIMAVERA 1 – Ottima presenza in campo e rete per Cuzzarella. Fondamentale Di Tommaso, ottima prova per Coulibaly

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Renzetti 7,5 – A un primo tempo in cui non è stato chiamato in causa molte volte segue un secondo tempo in cui compie una parata che vale come un gol dopo essersi ritrovato a tu per tu con l’attaccante avversario.

Bordon 7 – Si adatta bene alla linea a tre sulla destra: non rischia molto, anche se a volte l’istinto di tentare qualche uscita è forte. Quando è chiamato in causa, è bravo a intervenire. Nel secondo tempo salva un gol fatto.

Dutu 6,5 – Mantiene un buon blocco difensivo, adattandosi da subito al nuovo sistema di gioco. Viene ammonito nel primo tempo, ma è bravo a gestirla.

Ruggeri 6,5 – Si adatta bene alla difesa a tre, anche se in qualche situazione le sue uscite hanno creato uno spazio per gli avversari sulla sinistra. Non si tratta, comunque, di un errore individuale quanto di posizionamento dell’intero blocco.

Zazza 6 – Tra i suoi compagni è sembra essere quello che si adatta di meno al nuovo modulo: non corre particolari rischi, ma non si rende quasi mai offensivo. Non si allinea con gli altri 4 difensori. Dall’82’ Bedini SV.

Milani 6,5 – Date le sue doti offensive, il ruolo di laterale nei cinque sembra adatto a lui, che

Coulibaly 7 – Sin dai primi minuti è uno dei più partecipi al gioco, con alcune uscite in sicurezza e una buona gestione del pallone. In un’occasione azzarda anche un tiro dalla distanza che termina fuori al lato.

Sardo 6,5 – Altra buona partita giocata dal centrocampista biancoceleste, il quale il quale fa valere la sua presenza in più parti del campo. Il nuovo assetto di gioco gli permette infatti di svariare in più zone. Si incarica anche di una punizione da posizione defilata che termina di poco al lato. Dall’82’ Napolitano SV.

Di Tommaso 7 – Risorsa preziosa anche oggi: si muove bene e tenta anche qualche imbucata senza successo. Nel secondo tempo è sua l’iniziativa che porta al gol.

Cuzzurella 7,5 – Una buona partita in cui si è mosso bene a livello fisico confermandosi una risorsa importante. La sua prestazione è impreziosita anche dal gol a inizio secondo tempo.

Sulejmani 6 – Sponde, fisico e poco più. La difesa del genoa ha da subito lasciato pochi spazi. Dal 67′ D’Agostini SV. Dal 75′ Cappelli 6,5 – Porta in campo diverse iniziative importanti sul finale.

All. Sanderra 7 – Un cambio di modulo che nel risultato ha funzionato, anche se la difesa a tre ha lasciato alcuni spazi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: