PRIMAVERA 1 | Lazio-Genoa 0-0, la prima occasione è degli ospiti

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Una partenza da sogno in campionato, l’inaspettata posizione occupata prima di natale e poi un rallentamento dal quale i biancocelesti hanno bisogno di rialzarsi. La Lazio Primavera è, infatti, alla ricerca di una vittoria in campionato che possa far recuperare qualche punto in zona playoff dopo il solo punto conquistato nelle ultime tre gare. La vittoria nel derby uno dei punti più alti della stagione, poi l’affondo in casa dell’Inter nello scontro diretto per il primo posto, gara persa per 6-2, e la brutta sconfitta casalinga contro il Cagliari per 1-3. Tra queste, da considerare la vittoria in coppa contro il Napoli che ha permesso alla squadra di Stefano Sanderra di passare in semifinale, dove affronterà il Torino, sognando così un ritorno in finale che manca da 3 anni. In campionato, però, si attende ancora la scossa: l’ultima gara, infatti, nonostante abbia presentato qualche segnale di vita la Lazio non ha portato a casa più di un punto a Verona. Una situazione da cui solo una squadra coesa come deve essere quella biancoceleste, con il lavoro di mister Sanderra, che la passata stagione ha propiziato un percorso molto importante, può uscirne.

La squadra avversaria, il Genoa Primavera, si trova in undicesima posizione dopo un percorso fatto di alti e bassi. Sette vittorie e 0tto sconfitte per una situazione che li vede relegati a metà classifica, pur con soli 6 punti dai biancocelesti. La classifica, infatti, non è per niente lunga e nel giro di poche giornate può accadere di tutto: è per questo che la sfida oggi in programma al Fersini non deve essere preso sottogamba per alcun motivo. Il momento che sta affrontando il Genoa non è dei migliori, tuttavia l’ultima partita ha visto una vittoria sudata in casa contro il Bologna per 1-0. Una partita che è seguita alle due sconfitte arrivate dopo la sosta contro il Lecce e l’Atalanta. La gara d’andata ha visto la Lazio vincere per 1-2 in rimonta grazie alle reti di Diego Gonzalez e di Sana Fernandes.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: