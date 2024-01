Serie A, l’Atalanta vince ancora: battuta l’Udinese in casa

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Domani si preannuncia una sfida entusiasmante di questa 22esima giornata di Serie A. la Lazio ospiterà il Napoli All’Olimpico, gara in programma alle ore 18:00. Un incontro che promette emozioni, come tutti i match tra queste due squadre. Si tratta di una partita cruciai, soprattutto per le sorti della classifica. Da una parte i biancocelesti di Maurizio Sarri, che vengono da una brutta figura fatta in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Un netto 3-0 per i nerazzurri, che hanno dimostrato oltre al risultato una superiorità evidente rispetto alla Lazio. Per questo, la squadra di Sarri cercherà di rifarsi domani contro i partenopei, anch’essi sconfitti dall’Inter in Supercoppa , ma in finale. La squadra di Mazzarri è stata beffata al 91esimo minuti da Lautaro Martinez, che ha sancito la vittoria finale del torneo per l’Inter. Gli azzurri verranno all’Olimpico voglioso di tornare al successo,che in campionato peserebbe molto.

In occasione di questa importante sfida, il Napoli ha reso noti i giocatori convocati per il match di domani, Tanti gli assenti per Mazzarri, a partire da Simeone, espulso proprio in finale di Supercoppa. Ma non solo, il tecnico dovrà fare a meno di Meret, Natan, Osimhen, Anguissa, Kvaratskhelia, Cajuste. Tutti giocatori indisponibili per la partita contro la Lazio, chi per infortunio, chi per la Coppa d’Africa e chi per diffida. Tra i calciatori disponibili manca anche Hamed Junior Traoré, uno dei nuovi acquisti del mercato invernale che non è ancora in condizione per giocare.

Questi tutti i convocati di Mazzarri:

IDASIAK Hubert GOLLINI Pierluigi CONTINI Nikita DI LORENZO Giovanni MAZZOCCHI Pasquale JUAN JESUS D’AVINO Luigi OSTIGARD Leo RRAHMANI Amir MARIO RUI DEMME Diego GAETANO Gianluca GIOIELLI Francesco DENDONCKER Leander ZIELINSKI Piotr LOBOTKA Stanislav LINDSTROM Jesper POLITANO Matteo NGONGE Cyril RASPADORI Giacomo Di seguito il post pubblicato dalla Società partenopea sui propri canali social ufficiali: 📄 I convocati di #LazioNapoli 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/NqznIGqNoz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 27, 2024

