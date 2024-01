SERIE A | Quattro gol e due rigori sbagliati: finisce in parità Milan-Bologna. La Juventus frena contro l’Empoli

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La sfida delle 15:00 tra Atalanta e Udinese, valida per la 22esima giornata di Serie A, si è conclusa con una vittoria per i bergamaschi, che hanno superato gli avversari con un solido 2-0. Il match, che ha visto l’Atalanta dominare in diverse fasi del gioco, si è rivelato un test importante per la squadra di Gasperini, che ha mostrato grinta e determinazione.

Il primo gol è arrivato grazie ad Aleksej Mirančuk, che ha insaccato la rete del momentaneo 1-0, dimostrando una volta di più il suo valore in campo. Il raddoppio è stato firmato da Gianluca Scamacca, che ha ritrovato il gol in campionato dopo un periodo di digiuno che durava dal mese di novembre. Questo gol ha non solo sigillato la vittoria per l’Atalanta ma ha anche riacceso la fiducia in Scamacca, un elemento fondamentale nell’attacco nerazzurro.

Con questa vittoria, l’Atalanta sale a 36 punti, posizionandosi al quarto posto in classifica e scavalcando momentaneamente la Fiorentina, che affronterà l’Inter in un match attesissimo domani alle 20:45. D’altra parte, l’Udinese, sconfitta oggi al Gewiss Stadium, resta sedicesima a 18 punti, in una posizione che richiede una reazione immediata per evitare problemi nella lotta per la salvezza.

Guardando avanti, l’Atalanta si prepara per un altro scontro di alto profilo, questa volta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Questa partita, in programma il 4 febbraio alle ore 18:00, sarà cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre nella corsa per un posto in Champions League. Intanto, l’Udinese cercherà di riscattarsi ospitando il Monza il 3 febbraio alle 15:00, in una gara che promette di essere altrettanto intensa e decisiva per il prosieguo della stagione.

