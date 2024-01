Cataldi nel pre partita: “Napoli squadra difficile da decifrare. Sinner un esempio, speriamo di emularlo”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

È intervenuto nel pre partita ai microfoni di Dazn l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Il mister a ha così presentato la sfida con il Napoli:

“Abbiano trovato un’Inter in edizione super e noi in edizione minuscola e quindi le conseguenze sono queste. In questa manifestazione ultimamente stiamo facendo bene, abbiamo azzerato, tanto era inutile stare ad analizzare una partita che non abbiamo praticamente giocato. La difesa a 3 del Napoli non ci cambia niente, Felipe a vederlo in allenamento sta benissimo. È un giocatore talentoso, non sempre in campo riesce a rendere per quanto potrebbe però è sempre un’arma. Zielinski penso che farà l’attaccante a sinistra, l’ha già fatto quando cero io a Napoli tra l’altro l’ha fatto molto bene. È una squadra forte, non ci dobbiamo fare influenzare dal momento negativo che hanno avuto, lo stanno superando. Nelle ultime partite hanno avuto un atteggiamento diverso, e non ci dobbiamo fare influenzare anche da qualche assenza perché hanno una rosa a disposizione di primo livello quindi saranno estremamente competitivi”.

