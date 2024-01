CdS | Sarri aspetta un’ala. Gil resta in corsa

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riporta il Corriere dello Sport, dopo la partita con il Napoli ci sarà un vertice di mercato. Una vittoria aiuterebbe Sarri a convincere Lotito a investire negli ultimi giorni di mercato. Il tecnico aspetta un’ala, ma i nomi usciti finora non hanno trovato conferme a Formello, anche se una valutazione effettivamente c’è stata. Si è attentato l’approccio per Cambiaghi ma l’Atalanta, proprietaria del cartellino, ha chiesto 15 milioni. E’ stato proposto Bernardeschi e, a differenza dell’estate, c’è l’ok di Sarri che lo riabbraccerebbe di corsa. Può tornare in corsa Gil del Tottenham a cui il tecnico aveva già pensato a giugno: l’esterno ha richieste della Premier ma non si è ancora mosso, chissà che non stia sperando nella chiamata ufficiale della Lazio. Sullo sfondo restano lo svincolato El Ghazi e Rafa Silva, il quale ha perso quota poiché il Benfica chiede 8 milioni, pur perdendolo giugno a parametro zero. Resta ancora alla pista del mister X. Il vertice di mercato tra Lotito e Fabiani si terrà tra stasera e domani e verranno rivalutate le piste più percorribili di sfruttare la migliore occasione tecnicamente ed economicamente.

Nel frattempo è riscoppiata la grana Zaccagni. Il suo manager Giuffredi, dopo le accuse lanciate e poi ritrattate in autunno, nella giornata di ieri ha inviato un nuovo nuovo messaggio infuocato a Lotito: “Lotito in occasione del matrimonio di Mattia aveva promesso il rinnovo. Una promessa che poi non ha avuto seguito e noi ne abbiamo preso atto. Zaccagni è un professionista innamorato della Lazio e continuerà a fare il suo dovere fino alla fine, poi si vedrà quello che succederà. Nelle prossime settimane potranno esserci degli incontri per capire se questo matrimonio potrà continuare realmente o se invece il giocatore dovrà guardarsi intorno. Il suo contratto scade nel 2025 e io mi sono sempre reputato un uomo di parola. C’è ancora tempo, ma vedremo cosa succederà. Zaccagni è un giocatore stimato dai club più importante d’Italia e ha estimatori anche all’estero, la cessione non è mai stata una sua priorità perché la sua volontà è quella di rimanere alla Lazio.” Vista la situazione, Fabiani ha sensibilizzato Lotito sul tema adeguamenti e rinnovi: Patric ha ottenuto un premio, per Romagnoli invece non c’è ancora l’accordo.

