CONFERENZA Mazzarri: “Contento della prestazione, non era facile fare bene contro la Lazio”

Finisce il primo tempo all’Olimpico tra Lazio e Napoli. Il risultato è ancora sullo 0-0, con i padroni di casa decisamente più pericolosi rispetto ai partenopei. In attesa di conoscere il risultato della Fiorentina, che stasera affronterà in casa l’Inter, sia i biancocelesti che gli azzurri cercano punti per la corsa alle zone Champions. Entrambe le compagini sono arrivate all’incontro con importanti defezioni e reduci dalla trasferta di Riad, dove si è disputata la Supercoppa (vinta dall’Inter, proprio contro i partenopei).

All’intervallo di Lazio-Napoli, ai microfoni di DAZN, Juan Jesus che ha commentato la prima frazione di gioco della sua squadra e quindi il pari maturato dopo i primi 45 minuti contro i biancocelesti: “Il modulo ci dà sicurezza ma non mi piace sempre difendere. Dobbiamo gestire meglio il pallone e tirare verso la porta”.

“Dobbiamo cercare di portare i tre punti a casa che sarebbero importanti per la classifica e per il morale della squadra”, conclude il difensore, evidenziando che la squadra non sta certo vivendo una stagione facile, soprattutto dopo l’avvio complicato.

Il Napoli infatti è in ritardo sulla lotta Champions, considerando poi che è la squadra campione in carica e si pensava potesse replicare la stagione fatta l’anno scorso, o almeno rimanere saldamente tra i primi posti. Nonostante il ritardo dei partenopei però la squadra di Mazzarri può ancora dire la sua in una corsa al quarto posto che vede impegnate numerose squadre. A differenza della passata stagione infatti sono tante le compagini che, seppur a fatica, puntano a raggiungere la zona Champions; basta pensare che tra l’Atalanta che ha 36 punti e il Torino che ne ha 31, ci sono ben 5 club (Fiorentina, Lazio, Bologna, Roma e Napoli; i viola scenderanno in campo tra poco per la sfida casalinga contro l’Inter e tutte le squadre impegnate in Supercoppa a Riad hanno una gara da recuperare).

