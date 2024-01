Lazio-Napoli, i convocati di Sarri

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto i convocati di mister Maurizio Sarri per la sfida odierna contro il Napoli, in scena alle ore 18 allo Stadio Olimpico.





Una sfida importante per i biancocelesti ai fini di lasciarsi alle spalle la Supercoppa Italiana, in cui è bastata la sconfitta in semifinale contro l’Inter per 3-0 per tornare in Italia. Ma anche per dare continuità al percorso che si sta affrontando in campionato, con la finalità di tornare in Champions League dopo l’ottima cavalcata della passata stagione. Champions che, peraltro, vede ancora i biancocelesti in vita con gli ottavi in programma a febbraio e marzo in cui la squadra di Sarri affronterà, di nuovo, il Bayern Monaco.

Le ultime due sfide contro il Napoli sorridono ai biancocelesti: si tratta di due trasferte in cui la Lazio ha vinto in casa del Napoli per 0-1 e 1-2. La prima nella seconda parte della passata stagione in un Maradona infuocato per la possibile vittoria dello scudetto, poi dominato. La Lazio mise in campo una prestazione eccellente che non lasciò alcuno spazio al Napoli e che raggiunse la ciliegina sulla torta con il fantastico gol di Matias Vecino valevole per la vittoria esterna e per tre punti che diedero ancor più consapevolezza alla squadra allenata da Maurizio Sarri. La seconda vittoria risale, invece, a questa stagione: si tratta della prima vittoria dopo una partenza decisamente sottotono: in quel caso Luis Alberto di tacco, su assist di Felipe Anderson, e Daichi Kamada su una finta strepitosa dello stesso Luis Alberto regalarono la vittoria ai biancocelesti. In mostra, in quella gara, ci si mise anche Matèo Guendouzi, il quale regalò un assist a Zaccagni, annullato per fuorigioco, e poi insaccò all’incrocio dei pali una rete annullata, anch’essa, per lo stesso motivo.

