Lazio-Napoli, Luis Alberto: “Questa è la strada giusta, vedo i bicchiere mezzo pieno”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Al termine della partita giocata tra Lazio e Napoli il centrocampista biancoceleste Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole:

“Per la prestazione il bicchiere è mezzo pieno: ottima partita in fase difensiva. In fase offensiva quando non segni non si può dire perfetta, però dobbiamo continuare su questa strada perché se si gioca così 9 su 10 si vince.

Taty ha fatto il gol più difficile, peccato che era in fuorigioco: arriva un momento in cui la palla entra per forza. E’ mancato poco: occasioni di Isaksen, Castellanos o Vecino. Poi abbiamo giocato contro il Napoli… sono positivo.

Prima della partita pensavo di non aver tanti minuti sulle gambe, ma per me era importante anche sotto questo aspetto la partita. Dopo un periodo con tanti dolori ho trovato il Luis Alberto che voglio essere, ora c’è una settimana per lavorare bene in vista della sfida contro l’Atalanta.

Nel secondo tempo abbiamo alzato anche la pressione e abbiamo fatto bene, però dobbiamo dire che hanno giocatori con qualità e sanno palleggiare. Contento di come ha lavorato la squadra e sono convinto arriveremo all’obiettivo se si continua così. La sensazione è che abbiamo recuperato diversi palloni, la sensazione sul campo era buona, ma dobbiamo essere più brillanti sul campo. E’ importante creare in questo modo contro il Napoli e ricominciando ancora a fare partite fatte bene così. Sono convinto che se lavoriamo di squadra si possono raggiungere gli obiettivi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: