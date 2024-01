MOVIOLA – Primo tempo senza cartellini, ma ne manca qualcuno: nessun caso eclatante

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Il primo tempo

La gara odierna tra Lazio e Napoli è stata arbitrata da Daniele Orsato della sezione di Schio. La prima frazione di gara non ha riservato importanti situazioni da analizzare, tanto che per i primi 45 minuti non è stato estratto alcun cartellino giallo, nonostante in un paio di situazioni l’ammonizione poteva arrivare. Sui tocchi leggeri Orsato ha lasciato correre, compreso un evidente fallo nei confronti di Taty in cui la punizione con ammonizione, in quanto fallo tattico, poteva arrivare. Qualche timida protesta intorno al 34esimo minuto, su un tocco nei confronti di Castellanos in area di rigore, ma giusto lasciar correre.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo arriva l’ammonizione dopo pochi minuti: a commettere il fallo Diego Demme, che dopo esser stato superato da Felipe Anderson lo ha atterrato sgambettandolo. Altro giallo, il primo per la Lazio, arriva invece ai danni di Gila per un fallo su Politano. Giusto anche il giallo ai danni di Cataldi per aver aver atterrato al limite Ngonge. La gara termina senza altri casi eclatanti.

L’ultima gara della Lazio arbitrata da Orsato

L’ultima gara da parte dei biancocelesti arbitrata da Orsato è il derby dello scorso 10 gennaio, in cui i biancocelesti passarono il turno di Coppa Italia grazie al gol su calcio di rigore di Mattia Zaccagni. In quell’occasione il fischietto mise in atto una poca continuità tra i due tempi e nei metri di giudizio. Una partita in cui sono mancati diversi fischi per i biancocelesti. Una situazione che, di fatto, non si è ripetuta anche questa sera, che ha visto Orsato intento a non voler far innervosire la gara sin dall’inizio: probabilmente è anche per questo che sono mancati alcuni cartellini gialli e, in generale, dei fischi.

