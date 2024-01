Napoli, il ds Meluso: “Con la Lazio partita importante per rimetterci nella lotta Champions”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Quando sta per cominciare Lazio-Napoli, gara valida per la 22esima giornata di Serie A Tim, il ds partenopeo Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Zielinski? Aldilà del fatto che sia in scadenza, lui è un professionista e noi pensiamo solo alla Lazio, una partita importante per rimetterci in carreggiata nella lott Champions. Del resto ne parliamo meno, Piotr è un professionista e finché starà con noi dovrà dare tutto. Osimhen? Ha sempre voglia di vincere, anche in allenamento, l’aspetto agonistico non è mai mancato, non temo che se sta pensando di cambiare squadra possa non dare tutto”.

