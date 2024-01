PAGELLE – Felipe ci prova e la difesa non soffre. Segnali di ripresa per Luis Alberto

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Provedel 6 – Il Napoli è pericoloso solamente con alcune conclusioni da fuori area che terminano sempre sul fondo. Seconda partita consecutiva senza subire reti, magra consolazione.

Lazzari 6 – Ha metri da sfruttare dal suo lato ma l’azione non prende mai velocità e il numero 29 termina la sua corsa sulla trequarti senza mai innescarsi. Mario Rui non gli crea pericoli, non soffre attenzione solo a Zielinski quando si allarga.

Dal 71′ Pellegrini 6 – Un paio di iniziative interessanti con dei cross dalla trequarti e poco altro in una gara decisamente bloccata.

Gila 6,5 – Non soffre minimamente Raspadori tenendo senza affanni la sua velocità, bravo in anticipo e attento nelle chiusure. Lo spagnolo continua la sua crescita.

Romagnoli 6,5 – Guida una difesa poco impegnata con grande serenità, le uniche apprensioni arrivano quando Raspadori e Politano lo attaccano in profondità ma riesce sempre a chiudere la traiettoria

Marusic 6 – I maggiori grattacapi arrivano quando Politano si aggira dalle sue parti ma non demerita mai. Spostato a destra nel finale perde l’intraprendenza necessaria per scardinare la difesa partenopea.

Guendouzi 5,5 – In calo il francese dopo aver tirato la carretta per diversi mesi, tanti errori di misura a cui non ci aveva abituato ma lotta come sempre. Si arrabbia per il cambio ma serviva maggiore peso in mezzo al campo.

Dal 77′ Vecino 6 – Una sponda aerea e tanta fisicità nel tentare l’arrembaggio finale.

Cataldi 6 – Rispolverato titolare, dimostra di non aver perso il suo smalto muovendo bene il pallone con la velocità necessaria. Cala di intensità nel corso della gara, ferma Ngonge con le cattiva prendendosi il giallo che gli farà saltare Bergamo.

Dall’84’ Rovella SV

Luis Alberto 6 – Prestazione migliore rispetto alle ultime uscite ma ancora lontano parente del trascinatore di inizio stagione. La Lazio deve ritrovare la migliore forma dello spagnolo per risolvere partite bloccate.

Isaksen 5,5 – La prima occasione arriva sul piede giusto ma spara alto sopra la traversa dal limite dell’area di rigore. Si accende in modo troppo intermittente in una serata dove poteva essere un pericolo contro Juan Jesus,

Dall’84’ Pedro SV

Castellanos 5,5 – Primo tempo dove fa pressing e si arrabbia con Orsato, inaugura la ripresa con una sforbiciata in fuorigioco e un colpo di tacco salvato prima che entrasse in porta.

Felipe Anderson 6,5 – In assoluto il migliore della squadra, obbliga Di Lorenzo ad una partita difensiva saltando a ripetizione senza trovare la giocate decisiva più per colpa dei compagni che sua.

All. Sarri 6 – Un punto che tiene il vantaggio negli scontri diretti ma non permette di prendersi il quarto posto. La Lazio parte e chiude in modo propositivo senza però impensierire mai Gollini.

