Post partita| Lazio-Napoli, Luis Alberto: “Sto tornando al 100%. Felipe Anderson…”

Walter Mazzarri

Giudizio sulla prestazione, nel complesso è soddisfatto?

“Sono sinceramente molto soddisfatto anche perché davanti una squadra molto forte, l’anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto ma la Lazio era seconda quindi l’organico è forte, nel loro stadio, noi avevamo tanti assenti ragazzi che non giocavano da una vita hanno risposto alla grande vuol dire che siamo una squadra con la S maiuscola come piace a me si sta vedendo come in Arabia nelle due partite, oggi ho avuto la conferma di avere grandi uomini che giocano bene, giocano da squadra e sono contento anche visto il periodo in cui sono arrivato e con pochi allenamenti si vede già qualcosa che mi piace.”

La difesa a tre bene, bene il possesso palla ma lì davanti si poteva essere più pericolosi ?

“Si con le squadre di Sarri è complicato avere il possesso palla, ci è mancato avere la profondità con le squadre che giocano alte come la Lazio e per le caratteristiche di Raspadori non lo permettevano tanto, loro sono bravi a scappare nel momento giusto. Sono contento e soddisfatto della prestazioni.”

Per un aumento della pericolosità offensiva cambierai qualcosa tatticamente?

“Dipende dai giocatori che ho a disposizione, io adatto il modulo ai giocatori come ho sempre fatto. Oggi per caratteristiche mi sembrava la cosa più giusta per i ragazzi che avevo. Quando rientrerà Oshiman, Simeone e Kvara fare il 433 o il 343 se la squadra sta bene e combatte si può fare tutto perché può giocare con più sistemi di gioco.”

Come si gestisce un giocatore in una situazione particolare tipo Zielinski e Osimhen ?

“Io parlo molto con i giocatori, faccio i complimenti a Zielinski il ragazzo ha risposto bene. Bravissimo Demme perché non giocava da tanto ed ha risposto bene con serietà e mi ha fatto tanto piacere. Con Osimhen e Zielinski basta essere sinceri e parlarci, dovranno dare tutto fino a fine anno come la squadra oggi, se saranno pronti giocheranno altrimenti si cambiano dopo 20 minuti.”

Quanto è soddisfatto del suo lavoro ?

“Ero triste le prime partite, non siamo stati molto fortunati, abbiamo lasciato qualche punto per strada con le grandi e questo è l’unico rammarico. Il campionato è lungo e se giochiamo così possiamo recuperare in classifica.”

