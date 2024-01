SERIE A | Lazio-Napoli, le probabili formazioni

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Torna in campo la Lazio. Dopo la parentesi Supercoppa Italiana, dove i biancocelesti sono stati eliminati in Semifinale contro l’Inter dopo il k.o. per tre a zero, è tempo di campionato per la squadra di Maurizio Sarri. Quest’oggi infatti, per la 22esima giornata di Serie A, la Lazio scenderà in campo tra le mura amiche, allo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare il Napoli, in un vero e proprio scontro diretto per l’Europa. Guardando al campionato, i biancocelesti arrivano da quattro vittorie consecutive (Empoli, Frosinone, Udinese e Lecce), con trentatré punti raccolti in venti gare disputate. Momentaneamente al sesto posto insieme al Bologna, reduce dal due a due di ieri sera in casa del Milan, la squadra di mister Sarri si trova a più due sul Napoli, reduce dalla vittoria interna per due a uno contro la Salernitana, nell’ultimo turno giocato di Serie A. La squadra di Walter Mazzarri infatti, dopo venti giornate, si trova con trentuno punti al nono posto in classifica.

Questo pomeriggio, più precisamente alle diciotto, si affrontano due squadre con diversi assenti. In casa Lazio non saranno della partita il Capitano Ciro Immobile e il numero venti Mattia Zaccagni, squalificati dopo il cartellino giallo ricevuto durante il match interno contro il Lecce. Stessa sorte, in casa Napoli, per Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone: i primi due sono stati ammoniti nella gara vinta per due a uno contro la Salernitana, mentre Simeone è stato espulso nella Finale di Supercoppa Italiana vinta dall’Inter per uno a zero. Meret, Olivera e Natan invece, si aggiungono alla lista degli assenti a causa dei propri infortuni.

Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Napoli, in programma alle ore diciotto allo Stadio Olimpico di Roma:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

Allenatore: Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori.

Allenatore: Walter Mazzarri.

