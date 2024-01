Trionfo Sinner! Il tennista italiano vince l’Australian Open

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Ex avvocato ed ex politico: Cesare Previti ha ricoperto il ruolo di Ministro della difesa nel primo governo di Berlusconi. Non è segreta la sua passione per la Lazio e lo ha confermato anche nell’intervista che Previti ha concesso a Il Corriere della Sera. Infatti alla domanda “Cosa fa per divertirsi?” l’ex politico ha risposto «Ho una grande vita sociale. E poi seguo con passione la Lazio, vado allo stadio». Una conferma arrivata direttamente da lui in un’intervista in cui non si poteva che parlare di politica e il ricordo di Berlusconi, tra le altre cose.

