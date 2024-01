Bruno Giordano non ci sta: “La Lazio sta mancando, se ci fosse stato un altro tecnico…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo un deludente pareggio a reti bianche contro un Napoli in grande difficoltà, oggi i tifosi della Lazio devono constatare a mente fredda che si è trattata di un’occasione persa. Da questo incontro l’unica vincitrice sembra essere stata la noia; un dato esplicito è rappresentato dai tiri verso lo specchio della porta da parte dei biancocelesti, ridotti solamente a 1.

A eccezione del brillante gesto tecnico di Castellanos, che ha realizzato un gran gol in rovesciata (successivamente annullato per fuorigioco), la partita si è rivelata priva di emozioni. Oltre alla delusione per la prestazione, è soprattutto il risultato delle altre contendenti per un piazzamento europeo a generare un senso di rimpianto: Atalanta e Torino corrono, la sconfitta della Fiorentina e il pareggio del Bologna potevano essere un’occasione per allungare, oltre che sullo stesso Napoli.

Anche Bruno Giordano, doppio ex della partita, ha voluto dire la sua ai microfoni di Radiosei. Di seguito il suo intervento:

“Lazio e Napoli stanno facendo male. Dalla squadra di Mazzarri ci si poteva aspettare una prestazione come quella di ieri, sta cercando di superare un momento di emergenza. Siamo noi che effettivamente stiamo mancando. Dobbiamo essere onesti, se ci fosse stato un altro tecnico sulla panchina della Lazio ci sarebbero state critiche su critiche. Stiamo andando avanti sperando in un miglioramento, il gioco non si vede, è la sbiadita copia della passata stagione. L’atteggiamento è molto più difensivo che offensivo, ci sono stati pochi momenti di buono smalto, per il resto è piatta, senza furore. Per fortuna le altre ci stanno aspettando, ma come aspettano noi aspettano anche le altre. Si dovrebbe pensare meno ai clean-sheet, in questo momento lascerei la squadra più a briglie sciolte per capitalizzare le qualità della rosa”.

