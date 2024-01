CdS | Fiducia Lazio: “Occasione persa, ma siamo contenti”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

In campo è finita con un pareggio, ma Lazio-Napoli lascia insoddisfatta principalmente la Lazio, tanto che Luis Alberto la definisce “un’occasione persa”: “Meritavamo di vincere, abbiamo creato tanto. L’importante era tornare a fare una gara seria dopo la sconfitta con l’Inter. Non siamo riusciti a segnare, però sono contento per come abbiamo giocato. Era un match da sei punti, dobbiamo pensare positivo e continuare su questa strada. Giocando così si vincono 0 partite su 10. Il gol di Castellanos? Sarebbe stato un super goal, io gliel’avrei dato lo stesso per quanto bello”

La classifica resta corta, il quarto posto è alla portata dopo la striscia di cinque vittorie centrata prima della Supercoppa in Arabia. Luis Alberto, come la Lazio, si deve rilanciare nel giro di ritorno: è fermo a tre goal e tre assist in campionato, ma punta a far crescere il bottino tornando il leader tecnico della squadra. “I miei compagni si fidano di me, ho passato un periodo buio per i vari problemi fisici, ma sto tornando al 100%. Ho fatto prestazione di basso livello perché non riuscivo a correre bene, ma con il Napoli mi sono sentito meglio e per me era un aspetto fondamentale. Ringrazio i compagni che mi hanno aiutato nelle gare complicate. Siamo una famiglia, non solo una squadra”, continua il Mago, che poi ne ha anche per Felipe Anderson: “E’ un giocatore straordinario, ma mi fa arrabbiare perché deve fare di più la differenza. Nessuno però parla di quanto aiuti la squadra in fase difensiva.”

A fine partita mister Sarri è dovuto andare via per un lutto familiare, dunque nel post si è presentato il vice Martusciello: “È mancato solo il goal, il bicchiere non è mezzo pieno, ma tanto pieno. Non sono due punti persi perché li riprenderemo a breve. Quando si sbloccheranno alcuni meccanismi mentali si giocherà in maniera più leggera. Mancavano immobile e Zaccagni, però Isaksen e Felipe hanno giocato bene. Il goal non si studia, noi possiamo lavorare tatticamente ma poi l’altro pezzettino devono metterlo i giocatori. Siamo alla seconda seconda del girone di ritorno, non si è complicato nulla, ma ci sono 7/8 squadre con un solo posto disponibile. ce la metteremo tutta.”

