Lazio Club Montecitorio, memoriale per la celebrazione del 50º anniversario del primo scudetto

Mario Gila, è sicuramente uno dei giovani più promettenti in circolazione. Nato nel 200 a Madrid, è cresciuto nel settore giovanile del Getafe ed ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2018 con il Getafe CF B, dove ha mostrato le sue abilità difensive e la sua maturità tattica nonostante la giovane età.

Nel 2019, Gila ha fatto un passo importante nella sua carriera trasferendosi al Real Madrid Castilla, la squadra riserve del Real Madrid. Lì si è distinto per la sua solidità difensiva, la capacità di leggere il gioco e la sua presenza fisica. Queste qualità gli hanno permesso di essere considerato uno dei giovani difensori più promettenti del panorama calcistico spagnolo. Nel 2021 si è unito alla Lazio, uno step importate per la propria carriera, anche se la sua avventura in biancocelste non è cominciata nel migliore dei modi. Gila viene visto poco da Sarri, ma è in questa stagione che sta avvenendo la sua definitiva consacrazione.

Gila è noto per il suo stile di gioco energico, deciso e concentrato, a volte forse troppo impulsivo. Dotato di un’ottima visione di gioco e di un buon senso della posizione, riesce a intercettare passaggi avversari e a bloccare gli attaccanti con efficacia. La sua abilità nel gioco aereo e la sua forza fisica lo rendono un avversario difficile da superare nelle situazioni di uno contro uno e nelle palle inattive. Grazie ai vari infortuni e al rendimento poco brillante di Casale quest’anno, lo spagnolo è riusati finalmente a ritagliarsi lo spazio che merita, sbagliando pochissimo e sfruttando a pieno le chance date da Sarri. Ora il suo impegno è diventato molto più continuo, in quanto oramai occupa il ruolo di difensore centrale titolare al fianco di Romagnoli.

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto omaggiare le sue prestazioni con un video, sulle note di Eminem: “Hai solo un colpo, non perdere l’occasione di esplodere”.

Di seguito il video:

