SERIE A | La 22° giornata si chiude con la vittoria della Roma: battuta la Salernitana in trasferta

Si è conclusa la 22esima giornata di Serie A. Il posticipo del lunedì sera si è chiuso con la vittoria della Roma in trasferta. In casa della Salernitana, i giallorossi hanno conquistato i tre punti grazie al due a uno finale.

Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, al 51esimo della ripresa arriva il vantaggio della Roma con Dybala, che trasforma il calcio di rigore concesso dall’arbitro Di Bello. Al 66esimo arriva il raddoppio della squadra di De Rossi, con il gol di Pellegrini su assist di Karsdorp. Quattro minuti dopo, al 70esimo, la Salernitana ha provato a riaprire il match con Kastanos, ma il risultato non è cambiato. Tre punti che permettono alla Roma di salire a quota trentacinque punti, a meno uno dall’Atalanta quarta in classifica ma con una partita in più rispetto ai nerazzurri, ma anche alla Fiorentina, alla Lazio, al Bologna ed al Napoli. Per la Salernitana di Filippo Inzaghi invece, arriva la quarta sconfitta consecutiva per due a uno, restando così all’ultimo posto in classifica con dodici punti, sei in meno dalla quartultima.

Oltre alla vittoria della Roma, nella 22esima giornata di Serie A sono arrivati i successi di Torino (uno a due contro il Cagliari), Atalanta (due a zero con l’Udinese), Genoa (due a uno in rimonta contro il Lecce), Monza (uno a zero con il Sassuolo) ed Inter (zero a uno in casa della Fiorentina). Con il risultato di parità invece, sono terminate le sfida tra Juventus ed Empoli (uno a uno), Milan e Bologna (due a due), Hellas Verona e Frosinone (uno a uno) e Lazio-Napoli (zero a zero).

