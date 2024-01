Tare:”L’anno scorso provammo a prendere Zirkzee, ma …”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Igli Tare, intervenendo ai microfoni di RadioserieA, ha svelato un interessante dietro le quinte di mercato, rivelando la possibilità di un avvicinamento tra Zirkzee e la Lazio:

“Quando ero alla Lazio e Zirkzee giocava nella seconda squadra del Bayern Monaco, abbiamo cercato di prenderlo. Abbiamo persino formulato un’offerta, ma è stata respinta, e lo hanno promosso in prima squadra. Conosco bene il suo percorso, essendo andato a vederlo più volte. È un grande giocatore, ma gli manca ancora un po’ di continuità. Se riuscirà a superare questa fase, diventerà uno dei centravanti più forti in Europa“.

Attualmente, il giocatore del Bologna sta eccellendo, portando il valore del suo cartellino a circa 40 milioni di euro. In Serie A, ha accumulato 20 presenze, siglando 8 gol e fornendo 2 assist. Analizzando l’heatmap stagionale, emerge come Zirkzee non sia un classico numero 9, ma sia capace di spaziare su diversi settori del campo e ricoprire vari ruoli.

La sua progressione con la palla al piede è straordinaria, consentendogli spesso di superare gli avversari con dribbling efficaci. Zirkzee è il centravanti con il maggior numero di dribbling in Serie A. Dotato di una tecnica raffinata, la utilizza non solo per sé stesso ma anche per creare opportunità di gioco per i compagni, mettendoli in posizione favorevole davanti alla porta.

Non sorprende che gli occhi di mezza Europa siano ora puntati su di lui, come sottolineato da Tare. Se riuscirà a mantenere la giusta continuità, potrebbe diventare uno dei migliori nel panorama internazionale nei prossimi anni.

Un attaccante con le sue caratteristiche avrebbe sicuramente giovato alla Lazio. Inoltre, per le sue peculiarità, si sarebbe integrato perfettamente negli schemi e nelle richieste di gioco di Maurizio Sarri. Zirkzee avrebbe potuto ricoprire il ruolo di numero 9, in uno stile simile a quello di Mertens con il Napoli sotto la guida di Sarri, sfruttando al massimo le sue potenzialità personali e contribuendo al successo della squadra.

