Il Tempo | Lazio, investire ora per tornare in Champions

Il mercato invernale sta per volgere al termine e in casa Lazio non sembra esserci nessuna trattative concreta che possa far pensare ad un innesto in arrivo per mister Sarri. Stando alle ultime sessioni invernali, si sa che difficilmente il club capitolino lavora in questo periodo, ma la squadra è impegnata in una agguerrita corsa Champions e quindi una mano dal mercato potrebbe risultare utile.

Secondo Il Tempo, alla Lazio servirebbe un esterno d’attacco, di fantasia, in grado di rivitalizzare un reparto che non riesce più a essere decisivo come in passato o almeno di offrire al tecnico un cambio di livello da quella panchina che riesce poco a incidere. Pedro è sulla via del tramonto, Felipe e Zaccagni alle prese con problemi di rinnovo, Immobile e Castellanos a digiuno per mancanza di occasioni, solo Isaksen fa ben sperare. Se si aggiunge la luna storta di Luis Alberto, che dura ormai da un paio di mesi, ecco spiegato il dato sui gol segnati.

Le sette sconfitte sono state metabolizzate dai tredici punti conquistati nelle ultime cinque partite, la rimonta ha riportato la Lazio in quota grazie ai passi falsi delle dirette concorrenti per quei posti in paradiso. Tutte le squadre di quell’area di classifica, si va dal quarto al decimo posto, racchiuse in pochi punti a prescindere dalle partite da recuperare, si stanno rinforzando. Chi più, chi meno, con risultati tutti da vedere, però stanno provando a migliorare la propria rosa seppure con le ristrettezze economiche che colpiscono in questi anni le società della nostra Serie A.

In casa Lazio al momento non ci sono novità dal mercato, anche se non sono da escludere colpi delle ultime ore, come già accaduto in più occasioni. Quando manca ormai poco alla fine del cosiddetto “mercato di riparazione”, potrebbe anche risultare utile anticipare un investimento previsto per giugno.

