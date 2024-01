La Repubblica | Lazio, pochi tiri e gol. Clarke, è dura

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio, reduce dal pari casalingo di domenica contro il Napoli, mantiene la sua scia positiva di risultati in campionato ma continua a fare fatica a segnare. I biancocelesti, come evidenzia La Repubblica, sono infatti undicesimi per gol realizzati, addirittura diciassettesimi per tiri effettuati. La Lazio di Sarri in fase offensiva è diventata innocua. Segna con il contagocce e non crea azioni pericolose. “I numeri non mentono, questa è la situazione più critica, un problema da risolvere”, ha ammesso Martusciello, il vice di Sarri, dopo il pari col Napoli senza tiri in porta. “La questione – ha aggiunto – è legata principalmente alle caratteristiche individuali dei giocatori. Se riusciamo a sbloccare alcuni processi mentali, le prestazioni potranno essere migliori”.

Castellanos ha segnato appena due reti in 25 presenze, di cui 12 da titolare, e 1.150 minuti totali; stesso bottino per Felipe Anderson, mentre Isaksen è fermo a una rete; Immobile deve ritrovare la forma, Pedro è in crisi e Zaccagni non riesce ancora ad allenarsi per le fitte sotto il piede infortunato: non ci sono lesioni per l’esterno azzurro, ma è molto difficile che riesca a rientrare domenica a Bergamo, nello scontro diretto contro l’Atalanta. Assenza che pesa.

Luis Alberto continua a deludere. Esattamente come il gioco della squadra, piatto e troppo prevedibile. La sensazione è che i calciatori siano preoccupati di svolgere senza errori il compito assegnato da Sarri a ognuno di loro e che in campo non si divertano più. Contro il Napoli, poi, c’era la paura di sbilanciarsi, di perdere le distanze e quindi di concedere spazi tra le due linee difensive come era successo con l’Inter.

I tifosi chiedono un acquisto in attacco, tanto più che tutte le concorrenti per il posto in Champions si stanno rinforzando: la società assicura di aver offerto 16 milioni al Sunderland per l’esterno Jack Clarke, 23 anni, 13 gol nelle ultime 29 gare di Championship, la B inglese. Il meno costoso Cambiaghi (15 milioni il prezzo) è l’alternativa italiana.

