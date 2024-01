Leggo | Lazio, Sarri ritrova Zaccagni e Immobile

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Per l’incontro di domenica contro il Napoli, Sarri ha dovuto rinunciare a Immobile e Zaccagni per squalifica, con il secondo anche alle prese con un infortunio da smaltire. Adesso però arrivano buona notizie per il tecnico, in vista del prossimo impegno di campionato che sarà delicato come l’ultimo contro i partenopei.

Archiviato il Napoli, infatti, la Lazio mette nel mirino la gara di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, scontro diretto per la Champions e prima di due trasferte che la vedranno poi impegnata a Cagliari. Out lo squalificato Cataldi, contro Gasperini Sarri riavrà a disposizione sia Immobile che Zaccagni, entrambi squalificati contro il Napoli. Stando a quanto riporta Leggo, il primo sarà in campo dall’inizio, l’esterno ieri non si è allenato per il fastidio all’alluce ma lo staff medico è certo che domenica sarà disponibile. Nulla da fare per Patric, ancora alle prese con i postumi della sublussazione a una spalla.

Queste quindi le assenze ed i recupero di Sarri, in vista della sentita sfida di Bergamo che anche quest’anno può rivelarsi cruciale per ottenere uno dei primi posti in classifica. Al momento numerose squadre si trovano a pochi punti di distanza e quindi in piena corsa Champions, motivo per il quale già Atalanta-Lazio potrà dare indicazioni importanti alle dirette concorrenti.

Fronte mercato invece la Lazio non molla Jack Clarke, ala sinistra del Sunderland ma tra domanda e offerta ballano ben 15 milioni di euro. Restano ancora un paio di giorni e poi chiuderà il mercato invernale: al momento nessuno innesto è approdato a Formello, ma la società ha spesso abituato a colpi dell’ultimo minuto quindi c’è ancora tempo per capire se effettivamente la Lazio non si muoverà sul mercato fino a questa estate, oppure qualcuno arriverà in queste ultime ore del ‘mercato di riparazione’.

