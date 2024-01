PRIMAVERA TIM CUP | Lazio-Torino, la designazione arbitrale

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Domani pomeriggio torna in campo la Lazio Primavera. La squadra di mister Stefano Sanderra, lo scorso dieci gennaio, si è qualificata alle Semifinali di Primavera Tim Cup, superando in rimonta per due a uno il Napoli ai Quarti di Finale. Domani, mercoledì 31 gennaio 2024, andrà in scena la Semifinale d’andata tra biancocelesti e Torino.

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, sslazio.it, il match di domani, in programma alle ore quattordici al Centro Sportivo di Formello, sarà diretta dal signor Valerio Pezzopane della sezione de L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Mario Chichi e Davide Fedele. Il quarto uomo invece sarà Cristiano Ursini.

Quello di domani pomeriggio sarà il terzo incrocio tra l’arbitro Valerio Pezzopane e la Lazio Primavera, tra il 2022 e il 2023: i precedenti parlano di una vittoria, arrivata contro il Pescara per cinque a uno, ed una sconfitta, con lo zero a uno a favore della Reggina. Entrambi i match si sono disputati in casa della squadra biancoceleste.

Il percorso della Lazio Primavera di Sanderra in Primavera Tim Cup è iniziato ai Trentaduesimi di Finale della competizione, con il successo per due a zero contro il Cosenza. Successivamente, la Lazio Primavera ha superato il Frosinone ai Sedicesimi di Finale, vincendo ai calci di rigore per cinque a quattro, la Juventus per uno a zero negli Ottavi di Finale e il Napoli ai Quarti di Finale.

Il Torino invece, a differenza della squadra biancoceleste, ha iniziato il suo percorso in Primavera Tim Cup agli Ottavi di Finale. Vittoria interna per tre a due contro l’Udinese per accedere ai Quarti di Finale, in cui ha affrontato la prima in classifica in Primavera 1, ovvero l’Inter. Sempre tra le mura amiche, il Torino ha superato i nerazzurri per uno a zero, accedendo così alle Semifinali.

Domani andrà in scena la sfida d’andata, mentre Torino-Lazio, gara di ritorno, è in programma mercoledì 21 febbraio, sempre alle ore quattrodici.

