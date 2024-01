Tanti Auguri a Lucas Biglia

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Poco meno di tre giorni al termine della sessione invernale di calciomercato, con il termine utile fissato per giovedì primo febbraio alle ore venti. Mercato di gennaio che in casa Lazio al momento tra acquisti e cessioni registra la sola cessione di Toma Basic in prestito alla Salernitana. Nelle ultime ore erano circolate voci di mercato sulla Lazio interessata ad alcune ali d’attacco provenienti dall’Inghilterra tra Premier League e Championship. Se inizialmente si era andati su Jack Clarke, esterno offensivo classe duemila del Sunderland, si era poi deciso di virare, visto le richieste eccessive, su Jonathan Rowe del Norwich, anche lui esterno ma classe 2003. Ieri era poi uscito il nome di Morgan Whittaker, classe 2001 con ventotto presenze in Championship all’attivo e condite da quindici gol e sei assist attualmente al Plymouth, quindicesimo in Championship con trentatré punti dopo ventotto giornate, ed effettivamente un’offerta ufficiale per quest’ultimo c’è stata come ha confermato lo stesso Direttore Sportivo del club inglese, Neil Dewsnip, ecco le sue parole:

“Ieri abbiamo ricevuto un’offerta ufficiale per Whittaker dalla Lazio. Dopo averne discusso internamente e con i rappresentanti del giocatore, l’offerta è stata respinta. Morgan è molto contento e non è in vendita”.

Offerta dunque rispedita subito al mittente, che complica e non poco il mercato biancoceleste in entrata a poco meno di tre giorni dal termine.

Sono stati tanti, come spesso accade, i nomi accostati alla Lazio, che cerca un’ala offensiva da aggiungere al suo repertorio per sopperire alla carenza di gol che la sta contraddistinguendo in questa stagione, da Antonio Candreva a Federico Bernardeschi e da Jack Clarke a Morgan Whittaker, lo spartito non sembra però cambiare. La cosa certa è che alla squadra biancoceleste in attacco in questa stagione qualche innesto serva perché tra infortuni e incontri ravvicinati questo organico non sembra essere sufficiente a sopperire alle difficoltà offensive.

