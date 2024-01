Atalanta-Lazio| Sarà Guida ad arbitrare

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Domenica 4 Febbraio alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo si disputerà la 22a giornata di campionato, previsto il match tra Atalanta-Lazio. Scontro diretto importante per i biancocelesti che devono rimanere agganciati alla zona Champion. Inoltre è stata scelta e resa nota la designazione arbitrale: arbitro Marco Guida, guardalinee De meo Capaldo, quarto uomo Ayroldi mentre Aureliano al VAR e Mariani all’AVAR.

Guida ha arbitrato i biancocelesti in 25 occasioni. Il bilancio è perfettamente in equilibrio con: 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. L’ultimo precedente risale a Inter-Lazio, dell’aprile 2023, quando i nerazzurri si imposero 3-1 a San Siro. Mentre l’ultima vittoria per i capitolini risale 26 settembre 2021, nel celebre derby vinto 3-2 contro la Roma di Mourinho.

Scontro diretto importante per entrambe le squadre che saranno pronte a darsi battaglia per guadagnare 3 punti fondamentali. La Lazio viene dal pareggio un pò stretto con il Napoli, giocando una buona prestazione. L’Atalanta quarta in classifica ha collezionato tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Le probabili formazioni scelte da Gasperini e Sarri:

Atalanta(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelare, Scamacca

Gasperini spera nel ritorno di Koopmeiners ancora in dubbio per domenica.

Lazio(4-3-3): Provedel; Laazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen

Patric ancora fuori, non recupera per la trasferta di Bergamo alle prese con il dolore alla spalla. Zaccagni ancora in forte dubbio, rischia anche lui di dare forfait a causa dei problemi a seguito del colpo subito ad Udine.

Le partite tra queste due formazioni hanno sempre promesso spettacolo e tanti gol. Nel girone di ritorno la partita si concluse 3 a 2 all’Olimpico per la Lazio, con il primo gol in maglia biancoceleste per il Taty Castellanos. Il match equilibrato fu deciso sul finale dal solito Vecino che all’83esimo segna il 3-2 che regala la vittoria alla Lazio. Confidiamo che quanto di buono visto contro il Napoli si possa rivedere domenica magari con un pò più di concretezza sotto porta.

