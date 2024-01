Calciomercato| Valeri approda al Frosinone fino a Giugno, dopo sarà un nuovo giocatore della Lazio

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Il Frosinone Calcio ha formalmente annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per acquisire il promettente difensore Emanuele Valeri. Il giovane calciatore del 1998 ha ufficialmente fatto il passaggio al Frosinone a titolo definitivo e indosserà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024, come dichiarato nel comunicato ufficiale del club.

In aggiunta, è stato comunicato che Valeri ha firmato un contratto di sei mesi con il Frosinone, con validità fino al prossimo 30 giugno. Al termine di questo periodo contrattuale, il calciatore si trasferirà alla Lazio a parametro zero, offrendo alla società romana l’opportunità di acquisirlo senza alcun costo di trasferimento. La permanenza temporanea di Valeri al Frosinone gli consentirà di tornare in campo e accumulare minuti di gioco, un’occasione preziosa per il giovane classe ’98.

Il giocatore ha voluto condividere il suo affetto per la Cremonese attraverso i suoi canali social, ringraziando la squadra che lo ha accolto per tre anni, contribuendo al suo sviluppo e offrendogli l’opportunità di giocare in Serie A la scorsa stagione, durante la quale ha disputato 37 partite, di cui 31 da titolare, segnando due gol e fornendo tre assist. Ora, Valeri si unisce al Frosinone di Di Francesco, dove avrà l’opportunità di competere per una posizione titolare sulla fascia con Brescianini. Le sue spiccate doti offensive rendono il Frosinone una scelta ideale come esperienza intermedia prima del suo arrivo definitivo alla Lazio.

La Lazio, che ha corteggiato Valeri a lungo, lo accoglierà a giugno, completando così il trasferimento. Valeri, non ha mai nascosto la sua fede calcistica, dichiarandosi Laziale fin da bambino, finalmente avrà l’opportunità di realizzare il suo sogno. Attualmente, il suo obiettivo è concentrarsi sulla ripresa dei minuti in campo, riadattarsi al campionato e ritrovare la forma migliore, preparandosi per il raduno estivo e giocarsi le su chance sotto lo sguardo di Mister Sarri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Valeri (@emanuelevalerii)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: