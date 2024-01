Coppa Italia Primavera| La Lazio ospita il Torino per l’andata di semifinale

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Alle ore 14 al Fersini di Formello la Lazio ospiterà il Torino per l’andata della semifinale di Coppa Italia Primavera. Una gara complessa in cui la squadra di Sanderra dovrà cercare di proporre quanto di buono si è visto in campionato finora con la consapevolezza che la vittoria finale è a tre gare di distanza. Poiché in campionato i biancocelesti hanno mostrato un divario solamente con l’Inter, la prima in classifica, squadra che in coppa è stata eliminata dal Torino stesso.

LA LAZIO – I biancocelesti provengono da un buon percorso compiuto in coppa, che li ha portati a giocarsi questa semifinale, grazie a vittorie come quella sul campo del Frosinone e sul campo della Juventus. La gara non si prospetta delle più facili, considerando anche il buon momento del Torino, ma sicuramente ci sono i presupposti per tentare di fare bene. In primis, la Lazio è sembrata in ripresa con l’importante vittoria in campionato contro il Genoa, grazie anche a un cambio modulo che è sembrato funzionare bene, sebbene qualcosa a livello difensivo sia da rivedere. In secundis, i biancocelesti hanno già battuto il Torino in casa nel turno di campionato: il 2-0 dello scorso 11 novembre fu sigillato da D’Agostini e Diego Gonzalez. Insomma, i biancocelesti non hanno motivo di guardare a questa gara con occhio pessimistico.

IL TORINO – I granata sono momentaneamente al secondo posto in campionato. Un posizionamento che è stato raggiunto dopo un ottimo periodo comprendente di vittoria per 1-3 in casa della Roma e un pareggio contro i nerazzurri, gli stessi che hanno buttato fuori dalla competizione di cui si sta per giocare la semifinale. Importanti anche il pareggio contro il Milan e le vittorie contro Juventus ed Empoli, per un periodo brillante in cui i granata hanno messo una pezza a quello che era stato un brutto inizio a tutti gli effetti.

NOVITA’ DI FORMAZIONE – Considerando i discreti risultati raggiunti dalla Lazio nell’ultima gara di campionato, è probabile che il modulo venga nuovamente confermato. La nuova difesa a tre con cui Sanderra sta tentando di far girare al meglio la squadra potrebbe dare spazio a Petta, il quale nell’ultima partita si è visto superare da Bordon adattato a destra nei tre di difesa. Secondo quanto ci risulta, il difensore starebbe spingendo per lasciare i biancocelesti cercando più spazio al di fuori, con la società che è interessata ancora a tenere il classe 2005. Eventuali sviluppi nelle prossime ore.

