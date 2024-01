Il Tempo | Lazio, dubbio Zaccagni per la gara di Bergamo

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Mancano ormai poche ore alla fine del mercato invernale e la Lazio non sembra intenzionata a portare nuovi innesti a Formello. Come d’abitudine, in questa finestra, è difficile vedere la Lazio muoversi alla ricerca di un rinforzo. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il ds Fabiani è stato chiaro: “Parliamo di giovani, che ci sono stati segnalati o che studiamo, ma non partono e non li vendono. Lo dico da mesi, non da ora. Il mercato non dorme mai, valutiamo tutto, ma l’organico costruito in estate è completo, sei giocatori di movimento acquistati e l’unica cessione di Milinkovic. Se capita l’occasione giusta e funzionale non ci tiriamo indietro, ma penso sia complicato nelle ultime 48 ore. Certo, deve essere un’operazione di prospettiva, in stile Mandas, rivolta al futuro. Classe 2001, 2002 o 2003. Ai trentenni non pensiamo, ora non alteriamo gli equilibri del gruppo. Ci può interessare solo un giovane di qualità e di talento da mettere dentro senza cessioni”.

L’obiettivo del club quindi è chiaro: si penserà in estate a riorganizzare la rosa, principalmente portando calciatori giovani a Roma per partire con un nuovo progetto fatto di calciatori esperti e meno, e nel frattempo è difficile aspettarsi altro. Tuttavia, i nomi accostati alla Lazio in questi giorni sono diversi: da Morgan Whittaker del Plymouth a Clarke del Sunderland, fino a Rowe del Norwich, a cui Lotito lavorava da un paio di settimane. Inoltre, si legge, è spuntato l’argentino Benjamin Garré, ex Manchester City, ma non sono escluse piste top secret che la società sta monitorando. Queste ultime ore del ‘mercato di riparazione’ potrebbero quindi risultare importanti ma, come detto, più facile che il club lavori direttamente in vista della sessione di mercato estiva. E’ quella l’occasione in cui il ds ha intenzione di intervenire on maniera ponderata, ma concreta.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: