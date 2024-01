Lazio, i precedenti con l’arbitro Guida: il bilancio dei 25 incontri è in perfetto equilibrio

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo il pareggio per zero a zero allo Stadio Olimpico di Roma contro il Napoli, la Lazio si appresta ad affrontare un altro big match, scontro diretto per un posto in Europa. Se domenica scorsa, alle ore diciotto, i biancocelesti hanno affrontato la squadra di Mazzarri, domenica prossima, quattro febbraio, la squadra di Sarri affronterà in trasferta l’Atalanta, sempre alle ore diciotto. La squadra di Gasperini è reduce dal successo interno per due a zero contro l’Udinese e, con le stesse partite giocate, ventuno, i nerazzurri si trovano con 36 punti al quarto posto in classifica, tre in più della Lazio sesta.

La sfida di domenica, valida per la 23esima giornata di Serie A, sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Capaldo, con Ayroldi che sarà il quarto uomo, mentre al V.A.R. (Video Assistant Referee) ci sarà Aureliano e Mariani come A.V.A.R. (Assistant Video Assistant Referee).

L’arbitro Marco Guida ha già diretto la Lazio in 25 occasioni e, la partita contro l’Atalanta di domenica pomeriggio, sarà il 26esimo incrocio. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio di quest’ultime è in perfetto equilibrio: nove sono stati i successi da parte della Lazio, sette invece sono state le partite terminate in parità, mentre le sconfitte biancocelesti sono dello stesso numero delle vittorie, nove. Nella sua carriera, l’arbitro Guida ha già diretto due gare che vedevano affrontarsi Lazio ed Atalanta: il primo risale al 2016, quando grazie ad una doppietta di Klose, i biancocelesti vinsero per due a zero, mentre nel 2021, in quel di Bergamo, la gara si chiuse con il risultato di parità, due a due.

Con l’Atalanta invece, sono 24 i precedenti dell’arbitro Guida: in sette occasioni è arrivata la vittoria da parte della squadra nerazzurra, in otto il risultato non è andato oltre il pareggio, mentre nove sono state le sconfitte da parte dei nerazzurri.

