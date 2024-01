Leggo | Lazio, Sarri chiede un esterno di attacco. Il Sunderland dice no per Clarke

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio in questa stagione sta facendo i conti con l’inefficacia davanti alla porta. Sono poche le occasioni create dai biancocelesti e, ancora meno, sono le reti. Come sottolinea Leggo, contro il Napoli la Lazio ha confermato il trend della stagione dove, se il reparto arretrato ha nuovamente trovato la quadra, in avanti si fa fatica a segnare ma anche solo a creare occasioni da gol. I numeri in questo senso sono impietosi: nelle ultime due gare, contro l’Inter in Supercoppa e con il Napoli in campionato, zero gol e un solo tiro in porta l’altra sera all’Olimpico contro la squadra di Mazzarri.

Si tratta di una crisi evidente che dura da inizio stagione, la squadra di Sarri è undicesima per gol fatti (sono 24), quartultima per tiri in porta e senza nessuno in doppia cifra. Ecco perché Sarri ha chiesto a Lotito uno sforzo sul mercato di gennaio ma la strategia societaria è chiara: arriveranno solo prospetti futuribili quindi giocatori che possano far parte della Lazio di domani. Solo in quel caso, si legge, il patron biancoceleste, che considera la rosa già competitiva per lottare per la zona Champions, investirà.

In cima alla lista dei preferiti c’è Clarke del Sunderland che, dopo aver detto no ad una prima offerta da 16 milioni ne avrebbe rifiutata un’altra (si parla di 18 milioni di euro) arrivata ieri con il club inglese parte da una richiesta di almeno 25 milioni di euro. Stesso copione per Rowe del Norwich, incassato il primo no la Lazio ha formulato una nuova offerta ma il nome nuovo è quello di Benjamin Garré, attaccante argentino con passaporto italiano classe 2000 del Klub Krilja Sovetov di Samara, squadra della massima divisione del campionato russo valutato 10 milioni di euro. Secco no del Plymouth per Whittaker.

