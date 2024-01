LIVE| Belotti alla Fiorentina e non solo, tutti gli ultimi colpi di mercato di Serie A

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Si è conclusa con una sconfitta per la Lazio la gara d’andata contro il Torino, valevole per le Semifinali di Primavera Tim Cup. Al Centro Sportivo di Formello, i granata hanno conquistato la vittoria per tre a uno nel primo match. Decisive le reti di Dalla Vecchia e Dellavalle nel primo tempo, con Perciun che ha calato il tris all’86esimo. Due minuti dopo è stato Alessandro Milani per i biancocelesti a provare a riaprire la partita su calcio di punizione. Se nel pomeriggio andrà in scena l’altra Semifinale, con il match d’andata che vedrà affrontarsi Fiorentina e Roma, la sfida di ritorno tra granata e biancocelesti è in programma mercoledì ventuno febbraio, sempre alle ore quattordici.

Al termine della sfida di oggi, proprio il difensore biancoceleste classe 2005, Alessandro Milani, è intervenuto in zona mista. Queste le sue parole, sulla gara andata in scena questo pomeriggio, con un occhio alla gara di ritorno, ma anche alla stagione in corso della squadra di mister Stefano Sanderra:

“Nel primo tempo stavamo giocando benissimo, poi purtroppo questi due gol, con il rigore che secondo me non c’era, ci hanno destabilizzato. Con il mio gol cercheremo, cercheremo di ribaltare la partita a Torino.

Nuovo modulo? Personalmente mi trovo benissimo, il 3-5-2 è il modulo che preferisco. Anche al mister sembra piacere, speriamo di continuare così. Il gol finale sicuramente da una mano, tre a uno è meglio di tre a zero. Daremo il massimo per ribaltarla a Torino.

Siamo partiti con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile, come tutte le squadre. Cercheremo di dare il massimo fino a fine stagione, poi vedremo come andrà”.

Dopo aver superato il Cosenza, il Frosinone, la Juventus ed il Napoli, alla Lazio Primavera resta ora la sfida di ritorno contro il Torino tra poco meno di un mese, con l’obiettivo di rimontare il risultato e qualificarsi per la Finale di Primavera Tim Cup.

