PAGELLE – Male la difesa: Sanà tenta qualche guizzo. Siluro di Milani nel finale per ridurre l’amaro

La Lazio Primavera è uscita sconfitta dalla gara d’andata di Primavera Tim Cup contro il Torino. La prima Semifinale infatti, si è chiusa con il successo della squadra granata per 1-3 al Centro Sportivo di Formello. Al termine del match, in zona mista, è intervenuto il Vice allenatore di Stefano Sanderra, ovvero Dario Barraco. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo disputato una buona partita. Anche nel primo tempo, ci siamo ritrovati sotto di due gol senza mai soffrire più di tanto, anzi forse siamo stati noi quelli che hanno avuto più occasioni. Però purtroppo non le abbiamo sfruttate, mentre il Torino è stato bravo a farlo in entrambe le occasioni capitate. Anche mentalmente poi non è semplice, ti ritrovi sotto dopo che fai la partita, a trenta secondi dalla fine del primo tempo c’è stato il rigore, non è facile rialzarsi. Il Torino è un’ottima squadra, secondo me la migliore di questo girone, squadra completa. Abbiamo affrontato una signora squadra, dandogli filo da torcere e lo faremo anche nella partita di ritorno.

Quando vediamo che gli avversari magari hanno preso le misure, sta anche nella bravura dell’allenatore cercare di cambiare modulo, per portare più giocatori dentro l’area di rigore o uscire per vie laterali con i cross. Cambio modulo? Nessun momento di difficoltà. Il modulo è dovuto in base ai giocatori che abbiamo e alla loro duttilità. Il nostro credo rimane il 4-3-3, però a volte incontri squadre che ti prendono le misure e ci sta anche cambiare. Questo non vuol dire che si cambia perché si è in un momento di difficoltà, sta anche ad una squadra forte sapersi adattare a più moduli.

Mercato? Koné è un giocatore interessante, ci può dare una mano come tutti gli altri calciatori che abbiamo in rosa e che hanno sempre dimostrato di dare tutto. Anche Koné non è da meno, entrerà anche lui in questa mentalità nostra. Infortunati? Balde si è fatto male ad inizio stagione, D’Agostini nell’ultima partita ha avuto una ricaduta. Abbiamo comunque altri calciatori validi in rosa che ci daranno una mano”.

