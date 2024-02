Atalanta-Lazio, i giocatori biancocelesti in diffida: ecco chi rischia di saltare il Cagliari

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo il pareggio contro il Napoli, la Lazio si prepara per un’altra partita di grande importanza nella lotta per un posto in Champions League: la sfida con l’Atalanta, fissata per domenica 4 febbraio alle ore 18.00. Questo incontro si rivela fondamentale nel percorso dei biancocelesti, che però dovranno prestare molta attenzione ai cartellini durante la partita.

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, potrà contare sul ritorno in campo di Ciro Immobile, ma sarà privo di Danilo Cataldi, squalificato per questo incontro. In aggiunta, la squadra dovrà gestire con cautela la situazione di quattro giocatori in diffida: Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli, Nicolò Rovella e Matías Vecino. Un eventuale cartellino giallo per uno di questi giocatori comporterebbe la loro assenza nella partita successiva contro il Cagliari, in programma sabato 10 febbraio alle ore 15.00.

La sfida contro l’Atalanta rappresenta un momento cruciale per la Lazio, che dovrà mostrare determinazione e concentrazione per ottenere un risultato positivo. L’assenza di Cataldi e probabilmente anche quella di Mattia Zaccagni e Patric, entrambi alle prese con gli infortuni, in più la situazione dei giocatori in diffida richiederanno a Sarri di ponderare attentamente le sue scelte tattiche e di formazione, in modo da bilanciare l’aggressività in campo con la necessità di evitare ulteriori squalifiche.

Questo incontro è dunque un test importante per la Lazio, che mira a consolidare la sua posizione nella corsa per un posto nelle competizioni europee. La partita contro l’Atalanta diventa così un appuntamento da non perdere per i tifosi biancocelesti, ansiosi di vedere la loro squadra lottare per un obiettivo prestigioso come la qualificazione alla Champions League.

