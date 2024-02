Atalanta-Lazio, Immobile torna dalla squalifica: il bilancio contro i bergamaschi

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo le quattro vittorie consecutive ottenute in Serie A tra Empoli, Frosinone, Udinese e Lecce, la Lazio di Maurizio Sarri è uscita con un punto dalla sfida dell’Olimpico contro il Napoli di Mazzarri: una gara bloccata dallo svolgimento complicato, che quanto meno ha permesso ai biancocelesti di restare in vantaggio con i partenopei negli scontri diretti. Al netto delle tante assenze del Napoli, privi la scorsa domenica di calciatori come Osimhen, Kvaratskhelia e Anguissa, anche la Lazio ha dovuto rinunciare a Zaccagni e Immobile, ammoniti nel corso della sfida casalinga al Lecce. Domenica alle 18.00 i biancocelesti affronteranno in trasferta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in uno scontro diretto per la Champions League, per una classifica che vede le due squadre distanti due punti, con i bergamaschi al quarto posto avanti di due lunghezze.

Se al momento ci sono dubbi sul rientro in campo di Zaccagni, è certa la presenza nella sfida di Ciro Immobile, in campionato alle prese con un digiuno che va avanti dal 25 novembre scorso, quando portò momentaneamente in vantaggio la Lazio trasformando un calcio di rigore contro la Salernitana. Considerando la sola Serie A, il capitano biancoceleste non ha trovato la via della rete nelle sfide con Cagliari, Hellas Verona, Inter, Empoli e Lecce, saltando per infortunio i match con Udinese e Frosinone, restando fuori con il Napoli proprio per un’ammonizione rimediata contro i giallorossi.

Tralasciando le gare giocate contro i bergamaschi quando vestiva la maglia della Juventus, del Genoa e poi del Torino, in cui in cinque episodi non ha mai trovato la via della rete, il bilancio di Ciro Immobile contro l’Atalanta è cambiato fortemente da quando è approdato a Roma. Nelle tredici gare a cui ha preso parte, il bilancio racconta di quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. A livello di marcature individuali, dalla stagione 2016-2017 l’attaccante partenopeo è andato a segno per cinque volte contro la squadra di Gasperini.

La prima marcatura arriva alla prima giornata della stagione 2016-2017, per una Lazio che riuscì a imporsi per 3-4, con Immobile a segno in occasione della rete del momentaneo 0-1. La seconda arriva invece nella gara di ritorno: dopo l’iniziale vantaggio ospite siglato da Petagna, Milinkovic-Savic e Immobile ribaltarono i bergamaschi, per una Lazio che vinse 2-1 grazie al rigore trasformato proprio da Immobile. La sua prima doppietta contro gli orobici arrivò nella gara di andata della stagione 2019-2020, quando i biancocelesti furono protagonisti di una rimonta impossibile da immaginare: dopo un primo tempo che vedeva Gomez e compagni avanti per 0-3, la Lazio riuscì a riportare in parità il punteggio, grazie ai due rigori trasformati da Immobile e dalla rete di Correa. L’ultima rete arrivò invece nella stagione 2021-2022, quando dopo un primo tempo terminato 1-1 grazie alle reti di Pedro e Zapata, Immobile riportò la Lazio in vantaggio, salvo poi essere raggiunta allo scadere dal pareggio di De Roon che valse il 2-2 finale.

Per ottenere un risultato positivo a Bergamo la Lazio proverà ad affidarsi ancora al capitano biancoceleste, che proverà a trovare il gol in trasferta per la terza volta in carriera contro i bergamaschi.

