Calciomercato| Potrebbe essere Kent il colpo, Lotito in trattativa con il Fenerbahce

La trattativa per Ryan Kent, che ha preso il via questa mattina ed è pronta infuocare queste ultime ore di calciomercato biancoceleste, sta entrando nella fase decisiva. A riportarlo l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio che twittato pochi minuti fa: “Accordo verbale tra Lazio e Fenarbache per Ryan Kent”.

L’ala offensiva classe ‘96 si trova ai margini del progetto del Fenerbache, squadra turca dove quest’estate ha deciso di accasarsi dopo una carriera giocata ai Glasgow Rangers. Il giocatore inglese sarebbe molto vicino a vestire i colori i biancocelesti con una trattativa lampo impostata su un prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell’affare non sono ancora trapelate, in attesi di sviluppi, ma la Lazio deve compiere una vera e propria corsa contro il tempo se vuole riuscire a portare nella capitale quello che sarebbe il primo rinforzo del calciomercato invernale. Sarri lo aspetta, l’acquisto sembra essere stato avallato dallo stesso mister, ma il tempo stringe.

A confermare il proseguo della trattiva anche l’altro noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà che, dopo averne annunciato l’interesse in mattinata, ha twittato: “Kent-Lazio procede”.

Aggiornamento: sembra che le parti abbiano trovato un accordo definitivo, confermata anche l’indiscrezione di un prestito con diritto di riscatto; la cifra dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro. Ulteriori dettagli saranno presto resi noti. Le voci indicano che la trattativa è in dirittura d’arrivo, confermate anche dagli stessi Pedullà e Di Marzio che, a distanza di pochi minuti, hanno twittato rispettivamente “Kent-Lazio countdown” e “Lazio, è fatta per l’arrivo di Kent”.

Anche Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato più seguito al mondo su “X” si è espresso, confermando il buon esito della trattativa e aggiungendo: “La Lazio è pronta a ingaggiare Ryan Kent in prestito dal Fenerbahçe. Accordo in vigore, inclusa clausola di opzione di acquisto. Prenotati esami medici per firmare presto i contratti.” Gg

Di seguito tutti i Tweet citati precedente:

