CdS | Per Kamada futuro scritto: addio a giugno

In estate Kamada aveva scelto la Lazio con la prospettiva di una vita calcistica in serie A, ma dopo pochi mesi è tutto svanito. Non è mai stato veramente in ballo per lasciare Roma a gennaio, non ha chiesto la cessione né la società ha spinto affinché partisse, ma è tutto rimandato a giugno. Come riporta il Corriere dello Sport, salvo sorprese, il giapponese non rinnoverà il contratto. Solo lui può scegliere se continuare a Roma o meno e avrebbe deciso di liberarsi a parametro zero per rilanciarsi altrove. Le conferme, inoltre, arrivano dal fatto che il calciatore lascerà entro giugno la casa dell’Olgiata che aveva scelto per vivere in questi mesi.

Sarri non utilizza il giapponese dal primo minuto da quattro partite di fila, dal match contro l’Udinese in cui entrò in corsa. Non ha giocato alcun minuto contro il Lecce, l’Inter in Supercoppa e il Napoli. In questo mese ha dovuto subire anche il no del Giappone che lo ha escluso dai convocati per la coppa d’Asia. Kamada, che puntava il mondiale, rischia di perdere il posto in nazionale per lungo tempo.

Eppure la stagione era iniziata bene: era stato l’unico acquisto l’ho dato dal tecnico e lo aveva fatto giocare subito titolare. E’ risultato decisivo anche nella vittoria contro il Napoli al Maradona, ma piano piano ha perso quota e fiducia uscendo dalle rotazioni con l’arrivo di Guendouzi. In seguito il centrocampista è stato riproposto da mezzo alla sinistra come vice Luis Alberto e poi come attaccante esterno di emergenza, ruolo in cui Sarri lo ha mai considerato realmente. Sicuramente avrà altre occasioni, ma dovrà sfruttarle. A Formello le hanno tentate tutte per rilanciarlo dal punto di vista motivazionale, ma non è servito a nulla per adesso. La società non ha mai smesso di ritenerlo importante e continua ad aspettarlo.

I DIMENTICATI

Nella lista dei dimenticati troviamo anche Casale, pilastro della difesa dell’anno scorso con cui la Lazio ha conquistato la Champions. Paga gli infortuni e l’esplosione di Gila, ma non vede il campo da sette partite di fila. Deve comunque tenersi pronto visto l’infortunio più serio del previsto di Patric. Anche Hysaj non trova spazio da cinque partite. Sarri dovrà recuperarli tra febbraio febbraio e aprile visto che si tornerà a lottare su tre fronti in contemporanea e dal mercato non sono arrivati rinforzi

