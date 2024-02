FORMELLO – Spavento rientrato per Rovella, il regista si allena con i compagni. Out Patric e Zaccagni

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La settimana che porta alla sfida contro l’Atalanta entra nel vivo con le prove tattiche che sono scattate nel centro sportivo di Formello. Non ci sarà sicuramente Danilo Cataldi per squalifica mentre rimangono in infermeria Patric e Mattia Zaccagni. Lo spagnolo è volato a casa per riprendersi dalla lussazione alla spalla mentre l’esterno offensivo continua a lamentare problemi al piede. Sul fronte offensivo però ci sarà il rientro di Ciro Immobile che riprenderà possesso della fascia da capitano dal primo minuto. Il ballottaggio con Castellanos è aperto, la sensazione è che sia in vantaggio sull’argentino ma è ancora tutto aperto. Sugli esterni rimangono quindi confermati Isaksen a destra e Felipe Anderson sulla corsia mancina. E’ tornato ad allenarsi con i compagni Nicolò Rovella dopo lo stop di ieri, nessun problema quindi per il regista che non desta preoccupazioni un suo impiego dal primo minuto. Questo svincolerà Matias Vecino dagli straordinari, l’uruguiano sarà il jolly dalla panchina per tutti i ruoli del centrocampo. In difesa è diventato ormai consuetudine il duello fra Lazzari e Pellegrini, per domenica il favorito sembra essere l’ex Juventus che oggi festeggia un anno dall’approdo in biancoceleste. Marusic è quindi pronto a spostarsi sull’out di destra con la coppia centrale composta ancora da Mario Gila e Alessio Romagnoli. Domani nuovamente in campo nel pomeriggio quando proseguiranno le prove tattiche e verranno sciolti certi dubbi. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno della settimana seguente a Cagliari, in diffida ci sono: Romagnoli, Pellegrini, Rovella e Vecino.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri. A disposizione: Mandas, Sepe; Hysaj, Casale, Ruggeri, Pellegrini; Vecino, Kamada; Pedro, Castellanos, Sana Fernandes.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk (Koopmeiners); De Ketelaere, Scamacca. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Toli, Palomino, Bakker, Hateboer, Zappacosta, Pasalic, Adopo, Muriel, Touré.

