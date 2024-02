Il Messaggero | Lazio, ultimo sprint per battere un colpo. Lotito: «Rosa valida per la Champions»

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Oggi termina il calciomercato invernale e la Lazio non ha messo a segno alcun colpo. Come riporta il Messaggero, però, c’è un minuscolo spiraglio aperto da Fabiani. Il diesse ha ribadito che l’organico è completo, ma sono pronti a cogliere occasioni, magari un giovane di qualità, anche all’ultimo minuto. Sono stati offerti 16 milioni per Clarke, 10 per Whittaker e otto per Cambiaghi: sono stati tutti rifiutati e al momento non c’è stato alcun rilancio. No a Rowe, Garré, Candreva, Bernardeschi e El Ghazi. Un nome nuovo è quello di Viktor Dujkanovic dell’Hammarby: extracomunitario, una soluzione potrebbe essere darlo in prestito al Verona fino a giugno.

La Lazio è l’unica squadra squadra di serie A a non essersi rinforzata. “Abbiamo valutato attentamente se comprare qualcuno, ci abbiamo anche pensato ma non ha senso aggiungere tasselli che poi avrebbero pure bisogno di ambientamento. Non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ora torneranno tutti, anche Immobile al top. Basic era già fuori dal progetto, non è stato ceduto nessuno, così siamo competitivi per la Champions. Turbare certe gerarchie è peggio e anche il tecnico è d’accordo”, questo il pensiero del Presidente Lotito.

Da un mese ormai Sarri ha aggregato alla prima squadra Sana Fernandes della Primavera, non a caso Fabiani ha dovuto rinforzare la squadra giovanile. Gli acquisti sono stati tre: Koné dalla Salernitana, Di Gianni dal Gubbio e Di Venosa dal Locri.

Nella giornata di ieri dalla Spagna rilanciavano il possibile sbarco di Kamada al Siviglia in uno scambio con Ocampos, ma Fabiani ha negato tutto dicendo che hai giocatori è stato detto che non si muove nessuno per portare a termine il progetto iniziato in estate. in questo modo la società società vuole responsabilizzare ancora di più questo gruppo, rischiando però tanto nella corsa alla Champions. I tifosi, infatti, si stanno lamentando sui social e invocano ancora uno sforzo di mercato per non dover sperare in un altro miracolo. Un quesito che accomuna i sostenitori biancocelesti è: “Perché il 31 agosto Lotito aveva provato a prendere Greenwood?”. Magari nelle ultime ore di mercato può sbucare un altro nome con un altro epilogo.

