Lazio-Kent, la trattativa è in chiusura

Oggi, più precisamente alle ore 20, chiuderà definitivamente la finestra di calciomercato invernale. Per la Lazio invece, sembra che questo periodo non esista. La dirigenza, con questa ricorrente politica orientata al risparmio, si è nuovamente appellata al mantra del “non sconvolgere l’equilibrio del gruppo”. Una scelta che, considerando le prestazioni non proprio brillanti della squadra, ha suscitato l’indignazione dei tifosi biancocelesti. Questi ultimi sono stanchi di non vedere concretizzarsi l’opportunità di sognare almeno un colpo in grado di spingere la squadra a lottare fino alla fine per gli obiettivi prefissati a inizio anno, ossia il quarto posto in classifica. L’insoddisfazione dei tifosi è alimentata dalla percezione che manchi il coraggio di compiere quel “salto di qualità” tanto necessario. Raggiungere per il secondo anno consecutivo l’obiettivo Champions League sarebbe non solo fondamentale sul piano economico per la società, ma rappresenterebbe anche la chiave per un mercato estivo positivo e la possibilità di continuare sulla strada della crescita. Non rinforzare la squadra in questo momento è considerato un rischio significativo, soprattutto alla luce delle mosse di mercato effettuate dalle dirette concorrenti.

In ogni caso c’è un’altra questione a tenere banco in casa Lazio: quella dei rinnovi di contratto. Dopo che con ogni probabilità si perderà a giugno Felipe Anderson a parametro 0 (direzione Juve), la società si trova a dover fronte alla dedicata questione di Zaccagni. L’esterno classe ‘95 ha la scadenza del contratto fisata a giugno 2025 ed è attualmente valutato all’incirca tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’ipotesi di perderlo da svincolato sarebbe una mossa potenzialmente suicida per il club. Come riportato da Nico Schira però, esperto di calciomercato, le parti non sembrano essere vicine all’intesa finale. Questo il suo tweet pubblicato su X che recita: “Tra Lazio e Zaccagni per il rinnovo, al momento non c’è nessun accordo. Previsto un incontro nelle prossime settimane tra Lotito e il suo agente per discuterne. Dietro le quinte: lo scorso luglio Lotito aveva promesso il rinnovo, ma non è arrivato”.

There is no agreement between #Lazio and Mattia #Zaccagni for the renewal, as of now. His contract expires in June 2025. Expected a meeting in the next weeks between Lotito and his agent to discuss it. Behind The Scenes: last July Lotito promised the renewal, but it didn’t arrive — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 1, 2024

