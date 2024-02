Lazio: Lista UEFA invariata, cambia la lista per la Serie A

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Quarantotto ore al fischio di inizio di Marco Guida al Gweiss Stadium per la Lazio che oggi pomeriggio ha proseguito il lavoro nel centro sportivo di Formello. Maurizio Sarri continua con le prove tattiche mantenendo i dubbi di formazione che riguardano tutti i ruoli. Davanti è tornato Ciro Immobile dalla squalifica ed è balzato in pole position per guidare l’attacco con il Taty Castellanos pronto ad entrare a gara in corsa. Zaccagni non è a disposizione, il fastidio al piede lo sta tormentando e rimarrà fuori per quindici giorni. Spazio quindi a Gustav Isaksen con Felipe Anderson sulle corsie esterne, l’alternativa sarà Pedro che vuole riscattarsi dopo un periodo negativo. Altro reparto, altro dubbio. A centrocampo Nicolò Rovella non desta preoccupazioni e sarà in cabina di regia, Guendouzi è intoccabile mentre è ballottaggio aperto fra Luis Alberto, favorito, e Matias Vecino. L’uruguaiano sarà il jolly vista l’indisponibilità di Cataldi per squalifica. Dietro rimane sempre il duello sulle fasce con Lazzari e Pellegrini a contendersi una maglia da titolare insieme a Marusic, difficile pensare alla carta Hysaj che sembra ormai l’ultimo delle gerarchie. Al centro non ci sarà Patric per la sublussazione alla spalla, verso la conferma di Mario Gila accanto ad Alessio Romagnoli davanti Ivan Provedel. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno della settimana seguente a Cagliari, in diffida ci sono: Romagnoli, Pellegrini, Rovella e Vecino.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri. A disposizione: Mandas, Sepe; Hysaj, Casale, Ruggeri, Pellegrini; Vecino, Kamada; Pedro, Castellanos, Sana Fernandes.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk (Koopmeiners); De Ketelaere, Scamacca. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Toli, Palomino, Bakker, Hateboer, Zappacosta, Pasalic, Adopo, Muriel, Touré.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Assistenti: De Meo – Capaldo

IV uomo: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Mariani

