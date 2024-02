SERIE A| Clamoroso a Lecce, D’Aversa ribalta Italiano allo scadere, termina 3-2

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Le nuove dichiarazioni di Joan Laporta, presidente del Barcellona, riaprono il caso Superlega, almeno mediaticamente. Il massimo dirigente dei blaugrana, in un’intervista rilasciata a RAC1, ha parlato della competizione rilasciando alcune informazioni importanti e facendo il nome di alcune squadre che aderiranno: tra queste ci sono anche quattro club italiani. “Oltre a noi e al Real Madrid ci sarebbero le italiane quali Inter, Milan, Napoli (il presidente, De Laurentiis, ha teso una mano, ndr) e Roma“.

La risposta della Roma

Pronta è arrivata la risposta del club giallorosso, che in passato aveva già dichiarato che non avrebbe preso parte alla competizione. “Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega. Il Club specifica inoltre di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa” quanto scritto nel comunicato pubblicato dalla Roma.

Altri club nominati da Laporta

Oltre alle squadre italiane cui abbiamo fatto cenno, Laporta ha nominato anche gli altri club: si tratta di Sporting Lisbona, Benfica e Porto, oltre che le olandesi Ajax, Feyenoord e PSV Eindhoven e Bruges e Anderlecht dal Belgio. Una situazione che, nella sua visione, prenderà maggior corpo in futuro: “Quando iniziò la Coppa dei Campioni c’erano pochi club poi è diventata la competizione principale del calcio europeo. Ecco perché penso a una prima fase come questa, salvo essere integrata successivamente dall’arrivo di altre squadre”. “Solo per partecipare, i club hanno un contratto da 100 milioni di euro, cosa che non potranno ottenere nemmeno vincendo l’attuale Champions League” ha inoltre ammesso il presidente del Barcellona, il quale si è focalizzato anche sul fatto che è tutto quasi pronto e che la Superlega è pronta a partire già dalla prossima stagione, al massimo nel 2025/2026.

