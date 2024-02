Tanti auguri a Elseid Hysaj! Il messaggio di auguri del club

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

L’Atalanta sta attraversando un periodo di forma eccellente, avendo ottenuto sei risultati positivi consecutivi tra le partite di campionato e quelle di Coppa Italia. La squadra di Bergamo, guidata da Gian Piero Gasperini, si prepara a ospitare la Lazio domenica, puntando a estendere questa serie di successi e a mantenere vivo il sogno di qualificarsi per la Champions League. Berat Djimsiti, figura chiave della difesa dell’Atalanta, ha condiviso il suo entusiasmo per l’attuale momento positivo della squadra in un’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo.

Nell’intervista, Djimsiti ha espresso ottimismo e determinazione, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare sodo per raggiungere posizioni elevate in classifica. Ha messo in evidenza che per conseguire tale obiettivo, è fondamentale ottenere risultati positivi contro squadre di alto livello come la Lazio. Tuttavia, Djimsiti ha anche chiarito che, nonostante l’ambizione di migliorare la posizione in classifica, l’approccio della squadra rimane concentrato sul prendere le partite una alla volta, senza lasciarsi distrarre dall’obiettivo a lungo termine.

Di seguito le sue parole:

“Viviamo un bel momento e daremo tutto per arrivare più in alto possibile e per farlo dobbiamo battere squadre come la Lazio, comunque non pensiamo alla classifica: da sempre ragioniamo su una gara alla volta”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: