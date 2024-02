Vecino sempre determinante, ora lo devono seguire i compagni

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

In un periodo storico in cui le individualità di casa Lazio stanno mancando totalmente, Matias Vecino può dirsi un’eccezione anche e soprattutto in rapporto al numero di minuti giocati dall’uruguayano in stagione. “Mati” ha più volte salvato la Lazio da situazioni scomode questa stagione: suo il gol del pareggio a Glasgow contro il Celtic, sempre lui a sbloccare la partita contro il Torino in casa e poi i gol-vittoria contro Udinese e Atalanta, che ritroverà domenica. Dato che fa sorridere e piangere allo stesso tempo è quello che evidenzia Vecino come secondo miglior marcatore della Lazio in Serie A a quota tre reti a pari merito con Luis Alberto e Zaccagni, dietro solo a Immobile con quattro realizzazioni; il problema è che Vecino in Serie A in questa stagione ha totalizzato 410′ minuti, a fronte dei 995′ di Immobile, 1302′ di Zaccagni e 1363′ di Luis Alberto: dati che evidenziano da un lato la straordinaria incisività di Vecino (1 gol ogni 136 minuti), dall’altro l’evidente calo degli altri “bomber” biancocelesti.

Domenica contro l’Atalanta, il ballottaggio per quel che riguarda Vecino è apertissimo sia per un posto in mediana, sia soprattutto per un posto da mezzala al posto di Luis Alberto che è parso ancora non in condizione e come da lui stesso affermato nel post partita contro il Napoli sta cercando di ritrovare la forma migliore visti gli infortuni che lo hanno tormentato. Vecino grazie alle sue doti fisiche e tecniche riesce sempre a creare pericoli alle retroguardie avversarie e dai compagni viene sempre cercato soprattutto negli spunti aerei, al di là della titolarità o meno però, l’uruguayano va sicuramente in controtendenza prestazionale rispetto ai suoi compagni che stanno oggettivamente deludendo.

In carriera Vecino ha affrontato entrando in campo contro l’Atalanta 13 volte ottenendo cinque vittorie, sei pareggi e due sconfitte, riuscendo a siglare un solo gol, proprio quello che l’8 ottobre scorso ha regalato il successo interno alla Lazio. La speranza è ovviamente che possa ripetersi regalando una vittoria che può valere tanto per la zona Champions.

