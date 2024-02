Atalanta-Lazio, i convocati di Gasperini

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa pre-partita di Napoli-Verona alla quale hanno partecipato il presidente del club campano Aurelio De Laurentis e il mister Walter Mazzarri. A prendersi la scena è stato senza dubbio il patron del Napoli con vere e proprie risposte al veleno alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa: dopo aver analizzato il mercato fatto in questa sessione invernale, Aurelio De Laurentis si è scagliato sui giornalisti che lo accusano per l’acquisto sbagliato di Lindstrom, ecco la sua risposta velenosissima:

“Lindstrom ha fatto la bellezza di 23 partite come giocava come ala destra. 19 partite dove ha giocato come trequartista. Come centrocampista a destra una e a sinistra tre. Questa è la verità. Mi sono stancato di sentir dire “chi c***o hanno comprato, quando serviva un’ala destra”. Se si deve collaborare tra media e chi sta da questa parte. Noi stiamo dentro. Questa conferenza era dovuta per Mazzarri perché è chiuso il mercato. È mia intenzione non fare più le conferenze pre partita. Ha già tante cose a cui pensare, che deve dire?

Prosegue poi criticando severamente media e Lega Serie A per le telecamere negli spogliatoi e le conferenze stampa post-partita:

“Io sono anche contrario, la Lega Serie A è un disastro, un cumulo di incapacità totale. Far entrare le telecamere nello spogliatoio quando i calciatori hanno un testicolo dentro e uno fuori, qual è la spettacolarità di questo sacro momento nello spogliatoio? Poi ha venduto anche il dopo partita. Ma uno ha certo problemi, perché devo parlare della partita? Torno a casa, vedo la tv e il lunedì si fa un bel tu per tu sulla partita del giorno precedente. Dopo tutto, ti devo anche far sentire cose che sono sempre le stesse. Domande uguali, risposte diplomatiche. Il giorno dopo, a freddo, si può parlare di più aspetti”.

Come se non bastasse, una volta terminata la sua conferenza stampa e iniziata quella di mister Mazzarri, durante una domanda di un giornalista presente in sala sul modulo del Napoli di domani, si sente in sottofondo De Laurentis dire:

“Questi non sono c***i tuoi”.

Un De Laurentis molto carico, dunque, per il prosieguo della stagione.

